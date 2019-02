Agustina, un encanto que Monte supo adoptar

Alegre, divertida, espontánea, dueña de una espléndida sonrisa y una mirada seductora. Y -además- muy puntual para encarar los flashes de Bronceado y prestarse al diálogo.

Claro, la queríamos conocer para que nuestro público se entere quién es Agustina Chiaradia.

"Tengo 19 años y en Monte Hermoso vivo con mi mamá, pero estoy estudiando en Bahía. Estoy haciendo la carrera de abogacía, aunque este año empiezo la de guardavidas también", se adelantó.

Agus nació en Dorrego, pero desde muy chiquitita se fue a vivir a Monte.

"Mi familia es de Dorrego, pero se vino a vivir acá a Monte cuando yo nací. Monte me encanta, amo la playa en cualquier estación del año aunque me gusta el movimiento de la gente y las salidas, así que me quedo con el verano", mencionó.

Entre poses y suspiros y "soportando" a los curiosos que quedaban perplejos ante tanta dulzura, esta ex jugadora de hockey, actual Chica de Tapa y futura abogada, continuó desasnando su vida. O al menos, parte de ella...

"Mi grupo de amigas es de acá, pero nos fuimos todas a estudiar a Bahía así que por suerte seguimos juntas todo el año", contó.

Además de su sonrisa, habrán visto, Agus es dueña de un cuerpo escultural y el deporte mucho tiene que ver.

"Jugué al hockey muchos años acá en Monte, aunque ya dejé, no por algo en especial. Ahora voy al gimnasio, hago natación y salgo a correr porque me va a venir bien para rendir en el curso de guardavidas", enfatizó.

Quienes quieran espiarla un poco más, pueden seguirla en Instagram, red social en la que lleva 991 publicaciones y tiene 2488 seguidores. Aparece como @agustinachiaradia.

"No soy fanática de las redes sociales, pero a Instagram le doy bola. Como todos los chicos, lo sigo atenta y soy de subir fotos", dijo.

Curiosamente, en sus últimos 23 post (según nos contaron, eh), aparece solita.

"¿Novio? No, tuve hasta hace tres meses. Así que ahora a disfrutar...", respondió con un dejo de nostalgia.

La vida continúa para Agustina. Y mal no se la ve.