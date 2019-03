Fórmula 1: Charles Leclerc mejoró el récord del circuito de Barcelona

Con una vuelta fantástica de 1m 16s 231/1000, Charles Leclerc reposicionó a Ferrari al frente de los ensayos, en el penúltimo día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona (España). Sin embargo, el piloto monegasco no pudo completar la jornada de la mejor manera, ya que tras establecer el mejor registro para el circuito de Montmeló, su Ferrari SF90 se detuvo en la curva 8 con humo en la parte trasera.

Utilizando neumáticos C5 más suaves, Leclerc mejoró en la sesión matutina el récord para el trazado catalán en 58 milésimas, que había impuesto el británico Lewis Hamilton en la clasificación del Gran Premio de España 2018.

