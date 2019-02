Nuevo formato: mirá cómo se jugarán los torneos de la Liga del Sur

Los torneos superiores de la Liga del Sur tendrán nuevo formato para la temporada que comenzará el fin de semana del 9 y 10 de marzo.

Según oficializó la entidad madre, la semana pasada se aprobó el proyecto impulsado por el club San Francisco (por 12 votos a 2 ) que hoy fue dado a conocer.

El fixture del torneo Apertura

El Apertura llevará el nombre de Salvador Pedro Cicchini, en homenaje a una gloria de Sporting e integrante del seleccionado liguista, y tendrá las siguientes características.

Torneo Apertura

-Se jugará un torneo clasificatorio entre los 15 equipos, todos contra todos, a una sola rueda.

-Los mejores 8 clasificados disputarán los playoffs a ida y vuelta, hasta que haya un ganador. Se medirán: A) 1º vs 8º, B) 2º vs 7º, C) 3º vs 6º y D) 4º vs 5º.

-En semifinales jugarán el ganador A con el ganador D y el ganador B con el ganador C.

-La final de los playoffs también se jugará a 2 partidos, con el mismo sistema que los anteriores cruces.

-El equipo que finalice 1º en la etapa regular y el ganador de los playoff jugarán un encuentro en cancha neutral sin ventaja deportiva, y allí se conocerá el ganador del Apertura. Si no hay un vencedor en los 90 minutos, habrá alargue y penales.

-En caso de repetirse el ganador de cada etapa, será el campeón.

Torneo Clausura

El Clausura, en tanto, se llamará Oscar Morán, en homenaje al histórico dirigente de Villa Mitre.

Primera Etapa:

-Los 15 clubes se dividirán en dos zonas: Zona A y Zona B.

-En la Zona A se ubicarán los 8 equipos que jugaron los playoffs en el Apertura, mientras que los restantes 7 ocuparán la Zona B.

Segunda etapa:

-Clasificarán a los playoffs 8 equipos: los 6 primeros de la Zona A y el primero de la Zona B, mientras que el octavo clasificado surgirá de la disputa de un partido de repechaje entre el 7º de la A y el 2º de la B. Se jugará en la cancha del equipo de la Zona A, sin alargue y con definición por penales en caso de empate en los 90 minutos.

-Los playoffs se jugarán de la misma manera que en el Apertura.

-El ganador de los playoffs jugará una final en cancha neutral con el vencedor de la Zona A, surgiendo así el campeón del Clausura.

-En caso de que los playoffs los obtenga el ganador de la Zona A, será el campeón. (Liga del Sur y La Nueva.).