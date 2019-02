Básquet, familia, humor y libertad: la entrevista entre Manu y Radagast

El humorista bahiense Agustín Aristarán, conocido como Radagast, entrevistó a Manu Ginóbili en Monte Hermoso y hace unos días compartió la nota en su cuenta de YouTube.

Previamente, había mostrado un avance de la entrevista en su cuenta de Instagram.

El video subido a YouTube dura más de 27 minutos y tiene mucho humor.

En la entrevista Manu habla de sus hijos, de la relación con sus hermanos en la infancia, de básquet y mucho más...

"Ni bien terminaba la escuela me iba a jugar. Estaba siempre en el club [Bahiense del Norte]", contó Ginóbili en una parte de la nota.

Y recordó su llegada a la NBA: "No sabía que era sudaca. ¿Bahía Blanca?, ¿Argentina?, ¿dónde queda?, ¿en Sudáfrica?, ¿en Brasil? Pero llegué. Y de a poquito, con los golpes, me fui dando confianza y me hice un lugar".

Manu describió al básquet como "una pasión, una obsesión". Y recordó el partido donde le pegó a un murciélago: "A mí me entró uno, pero no tengo tantos huevos como vos. No lo pude agarrar", le dijo Radagast a Ginóbili.

Ahora, lejos de la cancha [se retiró en agosto de 2018], se levanta temprano para llevar a sus hijos a la escuela —en tiempo escolar— y va a entrenar "algo que no sea básquet": "No toqué la pelota desde que me retiré".

El deportista también reflexionó sobre el éxito: "Tuve más fracasos que triunfos. No hay atleta que haya ganado más de lo que perdió [...] Aprendés ahí, no aprendés en la victoria".

En un momento de la entrevista, los bahienses intercambian los roles. Manu preguntó y Rada contestó.

"Rada, escuchame, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto podía ser algo... que era una pelotudez digamos? ¿Hubo algún momento en el que dijiste puede haber algo acá?", comenzó diciendo Ginóbili.

El cómico no aguantó la risa. Y aprovechó para hacer algunos trucos con las cartas. Luego, retomaron la charla.

"Me gusta tener la libertad de hacer un viajecito que sale donde pinte. Por ahora hago lo que quiero cuando quiero", dijo Manu —otra vez en el rol de entrevistado— sobre su presente.