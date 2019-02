La respuesta de Sofía Pachano por las críticas a su cuerpo

Sofía Pachano, hija del coreógrafo, explotó en las redes sociales por una crítica que recibió sobre su físico.

"¿Qué te pasó? Estás más gordita", le dijo una espectadora a la salida del espectáculo musical Chorus Line Argentina, del que ella forma parte en el Teatro Maipo.

Por ese comentario, la hija de Aníbal Pachano publicó un largo texto en su cuenta de Instagram sobre los estereotipos estéticos.

"No soy flaca por naturaleza, soy normal y mi peso desde que crecí oscila así", escribió Sofía en su mensaje.

Publicación completa

Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47/48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte.

El año pasado llegué a pesar 60 kilos. KEEE? 60 kilos? No me entraban los shorts, los pantalones... '¿qué me pasó?' Me preguntaba '¿Qué te pasó?' Básicamente pase un año muy difícil y encontré el placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más. Me hice estudios pensando que quizás era hipotiroidismo ... porque '¿cómo voy a engordar así?'.

Si mami engordaste así y ¿Cuál hay? No bastaba la presión que ya tenía con ser la hija perfecta en una situación familiar muy difícil, tenía que sumarme la presión de ser flaca y hermosa para gustarle a ANDA A SABER QUIÉN, y conseguir tal trabajo en la tele...DIOS MÍO... No soy flaca por naturaleza, soy normal y mi peso desde que crecí oscila así. Y ODIO ir al gimnasio... (pagué enero y fui 3 veces, la peor inversión de mi vida)

Comparto esto porque ayer una chica a la salida de @choruslinearg se me acerca para saludarme y tuvo el TUPÉ de decirme “¿Que te pasó? Estás más (gesto de gordita)” ... fue la gota que derramó el vaso.

Hace meses vengo pensando (gracias a haber viajado y visto otras sociedades) que estamos cagados en este país (chocolate por la noticia, ¿no?)... nuestro ideal de belleza está por las nubes, la presión que sentimos por lo estético es ilógico, que si sos gorda que si sos muy flaca y no tenés carne... CHICOS ¡ME MAREAN! Me llevó meses entender que este es el cuerpo que me puse para transitar un difícil momento, ahora lo abrazo y ya iré bajando sin la presión de ninguna sociedad que espera que yo sea flaca...

Y ni hablar lo que me costó exponerme en un escenario al lado de bombas en malla de baile, me tuve que decir varias veces SOFÍA VOS SOS MAS QUE 8 k.... ¿Por qué no nos empezamos a fijar en lo que realmente importa? Gracias a todos los que compartieron su historia conmigo por msj, nos abrazo a todas las mujeres y a los hombres con panza de birra también. Soy una mujer normal, que ama comer, tomar vino, bailar y hacer asados. (Clarín y La Nueva.)