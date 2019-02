Malestar entre los trabajadores de la empresa Esteban Fabra Fons

Tras varias idas y venidas y con dos meses sin cobrar sus salarios, el futuro de 24 trabajadores de la tradicional fábrica de colchones Esteban Fabra Fons navega hoy en la incertidumbre.

Es que la firma local, con 70 años de antigüedad y que en su época dorada supo exportar colchones a países limítrofes y contar con una de las fábricas más modernas y eficientes de la Argentina, enfrenta hoy un duro presente, con pérdida de clientes e importantes deudas con el fisco.

En tanto, fuentes dignas de crédito señalaron que la firma presentará mañana su procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Somos 24 trabajadores, de los cuales, la mayoría pertenecemos al Sindicato de Plásticos. La situación es complicadísima porque no cobramos hace cuatro quincenas y no tenemos ni Obra Social ni ART. Sin embargo, desde el gremio, priorizamos la fuente laboral y elegimos seguir adelante a pesar de esto, pero hasta acá llegamos", manifestó el delegado sindical Héctor Giacobini.

Explicó que el declive de la tradicional empresa bahiense inició hace cinco años, cuando aparecieron los típicos desencuentros entre los hijos del fundador, un rasgo muy común entre las empresas familiares.

Tiempo después, la irrupción en la empresa de Mara García -la dueña de la financiera Saga involucrada en la causa por una estafa millonaria al Banco Santander Río, quien cayó de un edificio en pleno centro de Bahía Blanca- mejoró, por un corto tiempo el panorama para los trabajadores.

"Cobrabámos al día y renovó las máquinas, aunque, extrañamente, se retiró del negocio para dar paso al yerno del fundador. Las cosas también empezaron bien, pero después, otra vez volvieron los inconvenientes y hoy estamos ante este duro escenario. Nuestra prioridad es conservar el empleo, pero tenemos muchas dudas con relación al futuro", destacó Giacobini.



La situación en un call center

En tanto, alrededor de 100 trabajadores del call center Aegis también temían por la pérdida de sus empleos, lo que motivó la intervención del Sindicato de Comercio de nuestra ciudad.

De acuerdo con el secretario general del gremio mercantil, Miguel Aolita, quien se reunió en la tarde de hoy con el gerente de Recursos Humanos de la empresa, no se planean despidos, aunque admitió que se ofreció un plan de retiros voluntarios a los empleados.

"El responsable de RR.HH., Ezequiel Losio, me dijo que no están planeando despidos, pero que ofrecieron retiros voluntarios al personal. Vale aclarar que la aceptación o no del plan depende del trabajador. Si lo rechaza, en función de lo que hablamos con Losio, no se lo despedirá", advirtió Aolita.