Pehuen Co: Nuevo encuentro de Tallando Identidad

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Por segunda vez consecutiva en la localidad balnearia de Pehuen Co, ahora formando parte del circuito nacional de encuentros de escultores, se llevará a cabo "Tallando Identidad II, transformar lo ya creado".

Será desde hoy y hasta el sábado 2 de marzo.

La propuesta innovadora y enriquecedora para el turismo cultural de la ciudad y la región contará con la organización de la Comisión de Cultura de la Sociedad de Fomento "Amigos de Pehuen Co" y la comuna rosaleña, mediante la Delegación Municipal y la Dirección de Turismo.

Se realizará al aire libre, en la intersección de las calles Brown y 9 de Julio de la villa turística, donde se podrá observar, en vivo, la creación de las esculturas.

Durante el transcurso de todo el encuentro habrá charlas sobre los procesos creativos, además de servicio de cantina y la actuación de la banda musical "Pimento Groove".

El acto de apertura está previsto para las 20, en la sede social de la entidad fomentista.

Mientras tanto, las actividades se desarrollarán durante toda la semana, hasta el sábado 2 de marzo, de 9 a 13 y de 16 a 20.

Desde el área de Prensa de la comuna rosaleña, se destacó que "en 'Tallando identidad', declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo de Coronel Rosales, convergen artistas y ayudantes de todo el país, creando durante ocho días obras de arte frente al público visitante. De esa manera, se fomenta el espíritu participativo y la apropiación de las esculturas como parte del paisaje urbano, donde la actividad oficial, privada y comunitaria unen sus esfuerzos".

En esta oportunidad, se creará una escultura en homenaje a los Bomberos Voluntarios del principal centro turístico de Coronel Rosales.

Los artistas convocados para esta edición son Claudio Berdún (Punta Alta), quien trabajará la técnica de cemento directo.

También estarán presentes Nicolás Pérez (Bahía Blanca), Ricardo Coniglio (Río Negro), Irene Castro (La Plata), Rodolfo Soria (Santiago del Estero) y Daniel Dambrosi (Neuquén), quienes utilizarán la técnica del tallado en madera.

Además,participarán Cristian Pietkiewicz (Mendoza) y Luciano Carbajo (Córdoba), quienes harán uso de la técnica de chapa batida.

"Tallando identidad" se denomina la muestra de esculturas fijadas al aire libre en distintos puntos de la localidad balnearia de Pehuen Co, que invita a realizar un recorrido distinto por la villa y a poner en valor características esenciales de su comunidad.

Se trata de siete obras realizadas por artistas de diversos puntos del país, que se mostraron interesados en el proyecto y lo llevaron a cabo para que forme la primera etapa de un emprendimiento que pretende tener continuidad en el tiempo, siempre haciendo una detenida programación del lugar y evitando que el paisaje natural se vea afectado.