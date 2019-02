El acceso al Hospital Penna tendrá un aire "inspirador"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

En poco menos de 15 días, el acceso al Hospital Interzonal General Doctor José Penna será, cuanto menos, “inspirador”.

Es que el jueves 7 de marzo, en el pasillo principal de entrada al nosocomio, está prevista la inauguración de un mural con una obra de la artista bahiense, radicada en España, Rebeca Trencadis, y la participación del público en general.

Aún hay tiempo de sumarse a esta iniciativa, denominada “Paredes que inspiran”, que surgió de Jimena Elorza, residente de tercer año de Economía y Administración Hospitalaria.

¿De qué forma se puede colaborar con la idea? Acercando un pájaro o una mariposa, construida bajo la técnica de mosaiquismo, al hospital. Hay tiempo hasta el lunes 4 de marzo. El pegado se producirá el miércoles 6, en lo que será una jornada comunitaria. Y el jueves, tras la limpieza y empastinado correspondiente, se producirá la inauguración oficial (más informes se pueden conseguir en auditoria.higpenna@gmail.com).

La obra central de este mural comunitario, ideada por Trencadis, será un Arbol de la Vida, que contará con letras donadas por el ceramista español Rafael Orellana.

“La idea es brindar un acceso mas amigable para nuestros pacientes”, comentó Elorza, impulsora de la iniciativa que nació, fortuitamente, en 2016.

“Coincidimos en una cena con Rebeca, con quien no nos conocíamos. A partir de allí, pensamos en un trabajo en conjunto, ad honorem, para el hospital. Y se nos ocurrió un mural para el túnel de acceso. La Dirección estuvo de acuerdo y nos pusimos a trabajar”, contó.

La técnica escogida fue el mosaiquismo, teniendo en cuenta su durabilidad y que no necesita demasiado mantenimiento. Pero Trencadis no se quedó sólo con la intención de realizar una obra personal, sino que le añadió darle participación a la comunidad.

“Cualquier persona puede aportar pájaros o mariposas que acompañen la obra principal e incluso venir a pegarla. Ya se sumó mucha gente y esperamos que sean muchos más”, esgrimió la artista que nació en Bahía Blanca, se formó en Buenos Aires y se radicó en España en 2001.

Los trabajos (preferiblemente de entre 20 y 35 centímetros) se pueden llevar al propio Hospital o bien contactarse con el perfil de facebook de Rebeca Trencadis para coordinar la entrega.

La voz de la artista

“La propuesta fue una sincronización de ideas, porque nos conocimos en una cena y en una charla informal nos pusimos de acuerdo en lo que ella pretendía y lo que yo podía aportar”, señaló Rebeca.

Y agregó: “La gente de la Dirección nos facilitó todo y apoyó la idea, sin ninguna modificación. Al Arbol de la Vida inicial traté de agregarle simbolismos que son propios del Hospital”.

--¿Porqué un Arbol de la Vida como eje central?

--Por que tiene una connotación muy especial, de unión entre un mundo y el otro en la filosofía celta. Por eso decidimos agregarle pájaros, mariposas y un corazón.

Para Trencadis fue un desafío. No sólo por realizarlo en la tierra que la vio nacer, sino porque es su primer trabajo de este estilo.

“Hago mosaiquismo desde hace 6-7 años y he hecho varios murales, pero no para un hospital o lugar público. Y la verdad que es una satisfacción enorme poder hacerlo. La mejor experiencia que rescato es la solidaridad contagiosa. Mucha gente que no conozco se sumó, aún sin manejar esta técnica”.

Precisamente, la técnica se basa en cortar trozos de cerámicos o vidrios.

“Se presta mucho al reciclado para favorecer el cuidado del medio ambiente. Básicamente consiste en romper cosas que ya no sirven para crear algo nuevo. Incluso, esta obra en particular está hecha con vidrios de envases de cerveza”.

Antiguamente se hacía con un martillo. Ahora hay pinzas especiales, que facilitan mucho la labor.

“Se puede utilizar hasta vajilla o vidrios comunes. Debo agradecer a la firma Codimat, que nos donó mucho material”, añadió Trencadis.

“Es una forma de devolver todo lo que hace el hospital por la comunidad. Por eso hacemos una jornada de participación, para que se acerquen todos los que quieran. Incluso, ha hecho mucho por mi familia y por eso no dudé en aceptar este reto”.

Cronograma

Los trabajos se recepcionan hasta el lunes 4 de marzo. El pegado se producirá el miércoles 6, en lo que será una jornada comunitaria. El jueves 7 se limpia y se empastina y, a las 11:30, se hará el acto oficial de inauguración. Más informes en auditoria.higpenna@gmail.com