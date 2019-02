Kicillof y Magario se mostraron como precandidatos a gobernador bonaerense

El diputado nacional Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, comenzaron a mostrarse como precandidatos a gobernador bonaerense por el peronismo, con críticas a Cambiemos, pero se diferencian del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien mantiene su candidatura pero no participó del congreso partidario del jueves, ni cuestiona al oficialismo.

La foto política del congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense mostró a Magario lanzada a la campaña, con un discurso muy crítico hacia la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos), en el escenario que compartió con el diputado Máximo Kirchner y otros referentes kirchneristas y en el que Insaurralde no estaba.

"Bien Verónica. Estas en modo candidata", la saludó efusivamente un intendente bonaerense al terminar el acto y lanzó: "Me parece que Martín (Insaurralde) se perdió en el camino", una irónica frase con contenido político en la disputa por la candidatura a la gobernación bonaerense.

Esta situación no fue pasada por alto por los intendentes y legisladores que veían el protagonismo de Magario en el congreso y buscaban sin éxito entre los presentes al jefe comunal de Lomas de Zamora, quién minutos antes había participado de una reunión privada en el edificio municipal de La Matanza.

Insaurralde, al igual que los mandatarios municipales Juan Zabaleta (Hurligham) y Gabriel Katopodis (San Martín), no asistió al congreso partidario en el polideportivo de La Matanza, lo que generó suspicacias de un posible enojo pero su entorno aclaró que "la candidatura está en pie" y que "no asistió porque no era congresal. Esta todo bien", aseguraron.

Mientras se desarrollaba el congreso, desde Lomas de Zamora, surgió nuevamente el rumor de que una posible fórmula peronista para la gobernación era Insaurralde con Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, lo que fue descartado por varios dirigentes en ese momento mientras que desde el Frente Renovador y el círculo del lomense prefirieron mantenerse en silencio.

Consultados por Télam por la ausencia de Insaurralde, varios intendentes del peronismo dialoguista recordaron que "Martín siempre hace eso, participa en la reunión privada y no asiste a los actos" y desdramatizaron la situación al asegurar que "es la forma de Martín".

Otros más cercano al kirchnerismo hicieron una lectura política de su faltazo al afirmar que "se esconde. Juega a las escondidas porque sino tiene que criticar a Cambiemos y quizás todavía tenga que seguir negociando con Vidal en la Legislatura", remató un exintendente vecino a Lomas de Zamora.

A pesar de que Axel Kicillof tampoco estuvo en el congreso y es resistido por los intendentes, el ex ministro de Economía gozó de la inmunidad de las encuestas porque "es el que más mide" para la gobernación y al mismo tiempo la mayoría de los dirigentes sostuvieron que el diputado nacional -que no tiene un militancia en la Provincia- "estuvo representado por Máximo" Kirchner.

A diferencia de Insaurralde, Kicillof hace varios meses que se encuentra recorriendo la provincia de Buenos Aires con actos convocantes, lo que permitió ir consolidando su candidatura.

En apoyo al exministro de Economía del gobierno anterior, el intendente kirchnerista de San Antonio de Areco y otro de los aspirante a gobernador bonaerense, Francisco Durañona, sostuvo que aceptaría ser candidato a vicegobernador y "caminar toda la provincia junto a Axel" Kicillof.

Si bien faltan cuatro meses para la fecha límite del 22 de junio para presentar ante la justicia electoral la lista de candidatos a gobernador bonaerense pero las negociaciones y gestos políticos están a la orden del día en el peronismo, con la particularidad de no repetir una interna desgastante como fue la de 2015. (Télam)