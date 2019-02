"No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca", el tuit de Jaitt sobre su posible muerte

La modelo Natacha Jaitt, que fue hallada muerta esta madrugada, publicó el año pasado un tuit en el que aseguraba que no se iba a suicidad y que si "aparecía pasada de merca" no había sido por su propia voluntad.

En las redes sociales el tuit de abril está circulando porque se cree que la modelo murió por un accidente cardiovascular y en su nariz encontraron restos de cocaína.

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄.