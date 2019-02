Cartón Lleno: los 20.000 pesos siguen vacantes

Ultima tanda de números y el pozo mayor aún no fue reclamado. Les recordamos que de no aparecer apostadores que hayan completado su cartón, la próxima semana disfrutaríamos, como lo establece el reglamento, de un superpozo de, nada más ni nada menos, que 40.000 pesos en efectivo. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque, seguramente, con la publicación, en el diario del sábado, de todos los números de la jugada, algún lector al que le falten pocos números por tachar cantará ¡cartón lleno! El teléfono para comunicarse con nuestras secretarias es el 456-3699, de 9 a 13 horas.

Los números del quinto día:

57 66 95 56 21 40 92 82 74