Mirá el tráiler de "Rocketman", la película sobre la vida de Elton John

Después del éxito del film inspirado en la vida de Freddie Mercury, llega el nuevo avance de la esperada película "Rocketman", que retrata la vida del cantante Elton John, y que muestra tan solo una parte del espectáculo cinematográfico que llegará a los cines argentinos el próximo 30 de mayo.

Dirigida por Dexter Fletcher, "Rocketman" está protagonizada por Taron Egerton como Elton John y presenta el viaje inspiracional de este verdadero ícono de la música. El filme es una épica fantasía musical sobre la increíble y humana historia de los años en los que Elton John se convirtió en una estrella. La película sigue el fantástico viaje en el que el tímido prodigio del piano Reginald Dwight, se convirtió en la superestrella internacional Elton John.

Esta inspiradora historia, ambientada en las canciones más queridas de Elton John e interpretada por Taron Egerton, cuenta cómo un chico de un pequeño pueblo se convirtió en una de las figuras más icónicas de la cultura pop.

"Rocketman", también está protagonizada por Jamie Bell como Bernie Taupin, el antiguo compositor y socio de Elton, Richard Madden como John Reid, su primer agente, y Bryce Dallas Howard como Sheila Farebrother, su madre.

Egerton nació el 10 de noviembre de 1989 en Birkenhead, Merseyside, Inglaterra, de padres originarios de Liverpool. Fue criado en Inglaterra y Gales, por lo que él se considera galés «hasta la médula», y también habla el idioma fluidamente, según Wikipedia.

Su primer nombre es una variación de "Taran", que en idioma galés significa "trueno". Egerton es un actor graduado en Bachelor of Arts de la Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres en 2012. Posee una voz de tenor, tiene conocimientos de música y de danza, por lo que el propio Elton John pidió que el joven interpretara todas las canciones en la película.

Hizo su debut como actor en 2011 con un pequeño papel en dos episodios de la serie de la cadena ITV Lewis, en el rol de Liam Jay.​ Más adelante, fue agregado al reparto principal de la serie de Sky The Smoke.2​. También interpretó a Gary "Eggsy" Unwin, el protegido de Harry Hart (Colin Firth), en la película de Matthew Vaughn "Kingsman: The Secret Service", de 2014, y en su secuela, "Kingsman: The Golden Circle", de 2017.​