Tiene 8 años e intentó robar con un arma de juguete en una joyería de Moreno

Un nene de ocho años quiso robar con un arma de juguete en una joyería de la localidad bonaerense de Moreno y el comerciante lo sacó del local, según publica TN.

El comercio estaba cerrado cuando el chico llegó. El dueño pensó que le iba a pedir comida y lo dejó pasar.

De acuerdo con lo informado, el nene consultó precios y luego le apuntó al dueño con el arma de juguete, diciéndole: "Dame todo, si no te quemo".

Nicolás García tomó al nene del hombro y lo sacó de su comercio. Toda la secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad de la joyería.

Luego, García fue a la comisaría Primera para radicar la denuncia: "Para mi sorpresa, me dijeron que como era un menor de 8 años no podían hacer nada. Me volví loco y me llené de frustración, pero este es el país en el que vivimos", dijo el comerciante en diálogo con Crónica.

Ahora es amenazado por los familiares del nene: "Tengo temor por lo que me puedan hacer, sobre todo a mi negocio, porque me dijeron que si seguía jodiendo [por la denuncia] me iban a romper todo. No sé qué va a pasar, por eso pido seguridad".

Esto ocurrió en pleno impulso del Gobierno a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, proyecto presentado recientemente por los ministro de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich. (TN y La Nueva.)