Hernán Jasen: “Quiero que los chicos puedan entrenar con los mejores”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Hernán Jasen trascendió la figura de jugador de básquet. Ha dejado la actividad profesional y, aunque aseguró que seguirá vistiendo la camiseta de su Leandro N. Alem, desde hace un tiempo imagina, sueña y se traza objetivos desde el lado del dirigente deportivo.

Y lo que ocurrirá desde el martes, cuando luego de celebrar sus 41 años (nació el 4-2-78) se suba a un avión con destino a España, da cuenta -un poco- de ello.

"Esto surge porque yo tengo relación con clubes en España. Estudiantes de Madrid, obviamente, porque es donde jugué 11 años. Vengo hablando con ellos por la posibilidad de que algunos jugadores jóvenes de Bahía Blanca puedan tener la oportunidad de ir a entrenar allá, a los mejores lugares del mundo en cuanto a formación. Y en Málaga me pasa lo mismo porque el Director Deportivo y el entrenador jefe de la cantera son ex compañeros míos, Carlos Jiménez y Germán Gabriel. Por lo que me puse en contacto con ellos y gracias a que tenemos algunos videos e intercambiamos información, surgió la posibilidad de que algunos chicos viajen", contó Pancho.

Concretamente, Jasen llevará a Pedro Rossi, Valentín Forestier y Santiago Loos (ver aparte) para que puedan entrenar por dos semanas en Estudiantes y Unicaja Málaga.

"Trato de colaborar, somos amigos después de tanto tiempo. Veo jugadores acá, me gusta intercambiar información y me gusta mucho el trabajo de ellos y llevarlo a cabo en el club. Por eso también vamos a ir con dirigentes, no es solo jugadores. Queremos ver las formas de trabajo que tienen allá en menores, nos va a venir muy bien", sintetizó Jasen.

"Yo lo tomo como un primer paso para que ellos puedan ver cómo trabajamos con los chicos acá. Después, el rendimiento de ellos marcará distintas opciones, desde lo inmediato, que algún club pueda quedar interesado y que en un corto plazo los chicos se queden allá, o también hacer un seguimiento, evaluarlos y esperar su etapa de madurez para que puedan dar el salto. Nosotros estamos abiertos a todo", explicó.

"Me gustaría crear un puente entre los jugadores y abrir oportunidades. No que sean solamente de Alem. Obviamente que yo estoy trabajando en el club, metido de lleno, y me encanta que los chicos nuestros tengan la posibilidad de seguir desarrollándose. Pero quiero que otros chicos también puedan trabajar y que puedan llegar a cumplir el sueño de entrenar con los mejores equipos de España, porque estamos hablando de canteras muy poderosas", concluyó.

Y allá irán.

Tres historias distintas, la misma oportunidad

- Pedro Rossi (#14 en la foto), escolta. Nació el 13 de marzo de 2002 en nuestra ciudad. Mide 2,02 metros. Juega en Bahiense del Norte desde 2006 y lleva dos LDD en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

- Valentín Forestier (#5), alero/escolta. Nació el 8 de julio de 2003 en Bahía Blanca. Mide 1,95 metros. Arrancó en Bahiense del Norte (2006-07), pasó por Sportivo Bahiense (2008-2015) y actualmente juega en Alem.

- Santiago Loos (#11), alero. Nació el 28 de setiembre de 2001, en Coronel Suárez. Mide 1,97 metros. Jugó desde 2005 en Blanco y Negro de su ciudad hasta el año pasado, que vino a Alem.

Homenajeado

“Crecí mucho humanamente estando ahí”

La rica trayectoria de Hernán Jasen como basquetbolísta sumará un eslabón más el venidero domingo 10, cuando sea homenajeado por Estudiantes de Madrid (jugó allí de 2001 a 2011).

"No sé bien qué van a hacer (risas), pero me genera una emoción muy grande. Profesionalmente, fue el lugar donde estuve más feliz. Bahía Basket también me dio esa felicidad, pero Estudiantes me marcó muy fuerte porque fueron 11 años lejos de mi familia. Tengo las sensaciones más lindas por haber luchado por el campeonato y también por pasar momentos difíciles, pero fue lo más feliz de mi etapa profesional, mi punto alto. Lo de Bahía fue más sentimental porque yo ya vengo a jugar los últimos años cerca de mi familia y en un proyecto muy lindo. Emocionalmente va a ser de gran impacto porque tengo muchos recuerdos", contó Pancho.

El acto fue programado en el marco del partido entre Estudiantes y MoraBanc Andorra, por la fase regular de la Liga ACB española, en el WiZink Center, el Palacio de los Deportes de Madrid.

"Comparto muchos valores con Estudiantes, no me formaron solo como jugador, que cuando llegué era un burro (risas) y me costaba mucho entender el juego que ellos querían, sino como persona; crecí mucho humanamente estando ahí tantos años", recordó Jasen.