"Es posible que Darthés quede preso en Nicaragua", admitió su abogado

El abogado Fernando Burlando, que representa a Juan Darthés, dijo que el actor "puede llegar a quedar detenido en una cárcel de Nicaragua", país en el que se habría producido la violación a Thelma Fardín.

"Yo le dije a Juan que es posible que quede detenido en una cárcel de Nicaragua, tuve que decir la verdad, no puedo mentirle sobre la realidad", contó Burlando.

Por el momento, Darthés se encuentra en San Pablo, Brasil, su ciudad natal, luego de la denuncia de Fardín.

De todas formas, debe volver al país en los próximos días para presentarse en una audiencia con Anita Coacci, a quien le exige disculpas y un resarcimiento económico por daños y perjuicios luego de que la actriz haga un denuncia por abuso.

Respecto al caso Fardín, Burlando detalló que se le ofreció al juzgado nicaragüense el testimonio de la hermana de Thelma, Carla Lescano.

A pesar de los movimientos judiciales que viene haciendo, Burlando admite que puede llegar a perder en esta causa.

En referencia a la situación personal de Darthés, el abogado detalló que "esta situación de exilio lo ha desequilibrado".

"He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije: '¿Querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'", detalló Burlando sobre una charla que tuvo con el actor para levantarle el ánimo.