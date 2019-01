"Darthés está desganado de vivir", dijo su abogado Fernando Burlando

El abogado Fernando Burlando habló de su defendido, Juan Darthés, y dijo que tras la denuncia de Thelma Fardin por violación durante una gira de Patito Feo en Nicaragua cuando ella tenía 16 años el actor "está desganado de vivir".

El pasado 20 de diciembre Darthés viajó a San Pablo (Brasil), su ciudad natal, acompañado de su familia y se supo que en febrero volverá a Argentina para presentarse a dos citaciones judiciales.

“(Darthés) Está en una situación de crisis, de desgano, he puesto el pecho y espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo, entonces le dije ‘¿Queres que te defienda? Empezá a defenderte vos’, contó Burlando tras una comunicación telefónica que mantuvo con el actor.

Además agregó que “está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis, su familia es una revolución y su estado de ánimo tiene picos ascendentes muy profundos. Toda esta situación de exilio lo que ha hecho es desequilibrarlo".

Para el abogado, “lo que generó el destierro y el exilio de Juan Darthés fue la opinión pública, el destierro es peor que estar muerto y aparte sin ningún tipo de perspectiva laboral”.

Y enfatizó: “Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan Darthés”.

El polémico abogado destacó que se apoyó en las encuestas que dan por inocente a Darthés: "Hoy por hoy, las encuestas dan que la situación no es tal como lo relató Thelma, sino que hay otra verdad”

"Desde el día que Juan cae en este último problema, logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, desde el respeto y la prudencia. Si yo le creo, diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia", sostuvo Burlando.