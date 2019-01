Una hermana de Thelma Fardín no cree que Darthés la haya violado: "Está mintiendo"

Una hermana de Thelma Fardín salió a opinar sobre la denuncia de la actriz y dijo estar segura de que el actor Juan Darthés no la violó.

Carla Lescano, hermana por parte de la mamá, dio una entrevista al periodista Mario Thibault de Radio del Centro y relató una dura historia de abuso familiar que la tuvo como víctima de violación a ella.

"Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años", comenzó su descargo la hermana de la actriz.

"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias medicas y mil cosas más", agregó la joven.

"La moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'. Estuve un montón de días pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Darthés porque esta chica está mintiendo", insistió.

Sobre la relación que tiene con Thelma sostuvo que "es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar".

Luego de que Fardín hablara y contara su supuesta experiencia con Darthés, se incrementaron las denuncias por abusos en todo el país.

La actriz denunció que la violó en una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años.

Darthés desmitió días después el hecho y dijo que fue ella la que se le insinuó. Luego se fue del país y comenzó a trabajar en Brasil y la causa sigue su curso en Nicaragua.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas