Lanzamiento: Viajes La Nueva te invita a encontrar tu destino ideal

Llegó el momento.

Viajes La Nueva se presenta en sociedad de la mejor manera: ¡con promociones imperdibles de lanzamiento para llevarte a los destinos que siempre soñaste!

A partir de mañana -desde las 9.30- ya podés empezar a hacer tus consultas tanto personalmente -en las flamantes oficinas de Rodríguez 55, al lado del diario- como a través de las redes sociales (buscá Viajes La Nueva en Facebook e Instagram) para empezar a planificar tu próxima aventura adonde vos elijas y del modo que prefieras.

Viajes La Nueva se lanza con una oferta de paquetes propios y de terceros que te permitirán realizar viajes individuales y grupales a destinos nacionales e internacionales y también planificarlos a medida. La oferta también incluye vacaciones en cruceros, all inclusive.

Por otra parte, a través de Viajes La Nueva vas a poder estar presente en tus recitales favoritos y en eventos deportivos de gran magnitud, entre otras propuestas.

Mariano Rossi, gerente de Viajes La Nueva, la definió como una empresa prestadora de servicios turísticos que forma parte del grupo La Nueva, con todo el respaldo, la confianza y el aval que esto le proporciona.

Viajes La Nueva contará con precios muy competitivos y sistemas de financiación exclusivos.

"En la prestación de servicios turísticos la confianza es fundamental. Tanto los productos como las formas de contratación serán novedosos y habrá posibilidades para cada segmento", dijo.

Las ruinas de Machu Picchu en Perú atraen cada año a millones de visitantes.

Rossi señaló que se lograron acuerdos con entidades bancarias que permitirán que los viajes se financien en la mayor cantidad de cuotas posibles sin interés.

Dado que La Nueva. y Viajes La Nueva, son empresas locales, los pasajeros tendrán la posibilidad de que sus servicios turísticos inicien en Bahía Blanca.

"Se trata de un proyecto empresarial integrador respecto a otras empresas del sector, locales y regionales, que busca potenciar y desarrollar aun más este mercado para que el público pueda viajar dónde desee, cuando quiera y con las comodidades que requiera”, destacó.

Otro plus de la empresa es que cuenta con un equipo de profesionales referentes de la actividad, con muchos años de experiencia, muy respetados por su know how (saber cómo) en turismo.

"Estos referentes son garantía de prolijidad y están atentos a cada una de las necesidades de los pasajeros hasta en los mínimos detalles para que vivan experiencias inolvidables", dijo Rossi.

"Combinaremos promociones para ofrecer viajes a Europa, con estadías de 15 días, a un costo menor a los 2 mil dólares", señaló.

“El argentino en general, es viajero y se adapta a sus posibilidades. Por eso, es muy importante destacar la variedad de productos que tendrá Viajes La Nueva. tanto en recitales y eventos relativamente cercanos y muy accesibles como la posibilidad de conocer o repetir destinos soñados, con precios promocionales y excelente financiación”, concluyó.

Prestá atención. En www.viajeslanueva.com vas a poder encontrar las mejores promociones en la sección Ofertas de la Semana, paquetes menores a U$D 950 y viajes de menos de 8 días. ¡No te los vas a querer perder!

Oficina. Podés consultar personalmente en Rodríguez 55 o plantear tus inquietudes en Facebook e Instagram: Viajes La Nueva. Ya podés empezar a planificar tu próxima aventura.