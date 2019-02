Exclusiva: histórico premio para Bahía Blanca, con inclusión y coraje

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Milagros no ve, pero si ella toca tus manos un par de veces no se va a olvidar nunca más de quien sos. Integra el elenco de “Hermosamente diferentes” y puede reconocer a todos sus compañeros e incluso a sus acompañantes tan solo con acariciarles las manos suavemente.

La obra bahiense dirigida por el acróbata Pitu Blázquez marcó esta semana un antes y un después para el espectáculo de nuestra ciudad, pero también para el marplatense y el nacional. Por primera vez en la historia se premia con un “Estrella de Mar” (tradicional premio al teatro en La Feliz) a un staff de artistas integrado por personas con Síndorme de Down, no videntes o en sillas de ruedas.

Después de cinco funciones intensas en el Teatro Colón de la ciudad costera fueron nominados y finalmente se quedaron con el mayor premio en la terna “espectáculo de variedades”. La que alguna vez ganara, por ejemplo, Flavio Mendoza con “Stravaganza”.

“Fue todo una locura, pero te puedo asegurar que lo más lindo fue convivir con todo el equipo durante 15 días en Mar del Plata. Aprendimos todos. Milagros (Pierciguilli), por ejemplo, nos reconoció a los 22 tocándonos la manos. Y eso que nos cambiábamos de lugar. Además, íbamos casi todos los días a la playa. Había quienes no conocían el mar o algunos hace mucho que no se metían. Fue hermoso”, reconoció Blázquez.

—Es hermoso lo que decís. Claro que no puedo dejar de preguntarte por el premio. Es la primera vez que la ciudad tiene un “Estrella de Mar” con un elenco integrado 100% por bahienses.

—Creo que fue un antes y un después. Ojalá que a partir de lo que logramos se continúe desparramando el mensaje de inclusión y que los pibes y pibas tengan laburo.

—¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo hiciste para sostener un elenco de más de 22 personas fuera de la ciudad aún sabiendo que podía llegar a fallar?

—Conseguimos las fechas en el Teatro Colón de Mar del Plata y ahí comenzamos a gestionar para conseguir alojamiento y comida durante 15 días y pasajes para las 22 personas que integran el elenco (un acompañante por artista). Fue una locura. Además, tenía que hacer la prensa, producción, coreografía, repartir folletos en la peatonal, dirigir y entrenar como acróbata...

El boca en boca fue creciendo...

—¿Cuándo te diste cuenta que podía funcionar?

—Siempre tuve fe. En la cuarta función fue a vernos la vicepresidenta Gabriela Michetti y eso nos empezó a dar mucha más difusión. Arrancamos flojo pero el boca en boca empezó a moverse muchísimo y cada vez venía más gente. Las últimas dos funciones explotaron. La gente terminó como en Buenos Aires y en Bahía, todos de pie aplaudiendo y muchos emocionados.

—Aún no tenían noticias de los “Estrella de Mar”...

—Durante la última función nos avisaron que iban a ir a vernos el jurado de los premios. El objetivo era convencer para ser parte y salió todo muy bien, fue una experiencia increíble.

—¿Ahí te diste cuenta que estaban cerca?

—Cuando terminamos la quinta función nos llamaron de los premios porque querían que estemos en la ceremonia y que hagamos un número de “Hermosamente diferentes” así que acomodamos y armamos tres escenas en una. Esa fue la primera señal que recibimos porque además de quedar nominados entre 250 obras querían que hagamos un número en el medio de la entrega. Fue muy sugestivo.

—¿Cuál fue la reacción de los famosos?

—Hicimos el show de siete minutos y toda la gente se paró a aplaudir de pie. Estaba Raúl Lavié, Facundo Arana, Juan Leyrado, Cecilia Milone, Fabián Vena, todos los nominados de obras de primer nivel con muchísimo presupuesto... fue una sensación muy fuerte.

Me la voy a seguir jugando por esta obra y por estos artistas. Ojalá pueda dar el primer paso de la gira en el Teatro Municipal de mi ciudad. Sería un sueño".

—¿Qué hiciste cuando nombraron a tu obra ganadora?

—La verdad que ni me acuerdo de lo que hice porque estaba muy emocionado. Creo que pegué un salto, pero no me acuerdo mucho (risas). No entendía nada. Sabía que había una posibilidad, me tenía fe porque sé que es muy difícil que una obra genere las emociones que genera “Hermosamente diferentes”.

—¿Y ahora?

—Creo que las puertas ahora se abrieron, por eso vamos a encarar una gira nacional. Me la voy a seguir jugando por esta obra y por estos artistas. Ojalá pueda dar el primer paso de la gira en el Teatro Municipal de mi ciudad. Sería un sueño.

Los artistas bahienses que integraron la obra

El elenco que dirige Pitu está integrado por Mariana Pandolfi, Maximiliano Randazzo, Celeste Lozada, Pablo Ramadori, Milagros Pierciguilli, Julieta Luque, Lucía Ruppel, Fiorella Guidi, Abril Pozos, Fabio Viceconte, Matías Pérez Stoessel, Lucas Campos, Gonzalo Bitti y Axel Ovseika. Ro La Cruz operó la planta de luces.

"Las familias que nos acompañaron estaban súper emocionadas también. Eramos todos concientes de que estábamos en el medio de las mejores obras del país, al menos las que más presupuesto tenían. Fue una emoción indescriptible ser parte de eso y encima quedarnos con el premio", explicó Blázquez.

Todo terminó en el piso 12 del Hotel Sheraton, con una gran fiesta en donde las sillas de ruedas del elenco bahiense también dejaron por primera vez en la historia su huella. Felicidad compartida. Inclusión.