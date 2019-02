Ruta 33: la obra de la autopista comienza a mostrar la magnitud de su diseño

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

En la ruta nacional 33 solo quedan restos de toboganes y asoman trazas que eliminan curvas y contracurvas en sitios estratégicos. Es una escenografía que, quienes transitan desde el kilómetro 21 hasta el 41, pueden apreciar en su verdadera magnitud.

Se trata de la autopista de la RN 33, una de las obras viales más importantes en la historia de la región, que ya llegó al 7,22 % de concreción y que representa (tras las actualizaciones) una inversión de 2.540.472.252,57 millones de pesos.

El contraste del tránsito con la obra de una de las alcantarillas, tras dejar García del Río, en km. 38,8.

La empresa Decavial SAICAC tiene alrededor de 150 personas involucradas para las tareas en la duplicación de la traza actual, que se prevé entre los kilómetros 8,65 (rotonda de Bosque Alto) y 41, apenas pasando García del Río, donde terminan los denominados toboganes.

“El terreno actual sube y baja, con toboganes, y lo que se busca con la autopista es generar una rasante continúa y con pendientes suaves”, dijo Iván Komañski, supervisor de la obra por parte del Distrito XIX de Vialidad Nacional, con sede en Bahía Blanca.

Iván Komañski (izq.), supervisor de la obra; el laboratorista Carlos Escorza y Gustavo Torres, jefe del Distrito XIX de Vialidad.

“Por la velocidad estable se logrará un menor consumo de combustible, al margen de la seguridad, porque no existirán cruces a nivel como sucede con las autovías. Acá siempre hay que tomar los 'rulos' de la derecha para retomar la autopista”, agregó.

Los 32 kilómetros, con una configuración de dos carriles a cada lado, estarán separados por un cantero central (con espacio interior para, en un futuro, ampliar a tres) y con banquinas pavimentadas. También se prevén colectoras de doble sentido de circulación a derecha e izquierda.

Las bases para el futuro puente, en el km. 25,6.

“Las obras más complejas son los intercambiadores, en especial en los últimos kilómetros, donde van los desmontes y los terraplenes grandes”, añadió Gustavo Torres, titular del Distrito XIX de VN, en diálogo con La Nueva.

Se prevén cinco intercambiadores, con función de retorno y acceso a calles vecinales, en los kilómetros 13, 18, 25, 33 y 39. El más importante será, de todos modos, el que se construirá en la rotonda de Bosque Alto, en el kilómetro 8,65.

Movimiento de suelos en el kilómetro 31.

“Las colectoras serán de doble sentido de circulación. Algunas se asfaltarán, otras se corresponderán con la calzada existente y otras serán de tierra. No habrá, sobre el lado derecho, entre los kilómetros 25 al 29, ya que allí se encuentran las vías”, agregó.

Los dos mayores movimientos de suelo se están realizando en los kilómetros 24, 8, a la altura de La Vitícola, y 31, donde uno de los toboganes ya fue anulado y solo queda el de la actual traza.

Control de suelos en el laboratorio del km. 21.

En el laboratorio de análisis de suelos, ubicado en el obrador del kilómetro 21, se controlan los trabajos relacionados con las bases de la futura autopista. De acuerdo con los especialistas, el suelo es bastante noble para el trabajo que se requiere en una obra de esta trascendencia.

“El paquete estructural va por encima del terraplén. Arriba está la subbase, que es un suelo seleccionado y un poco mejor que el terraplén”, dijo Carlos Escorza, laboratorista de Vialidad Nacional.

Menos toboganes en el kilómetro 31.

“Por encima va un estabilizado granular, que incluye piedra partida y arriba se incluye una capa de 8 centímetros de asfalto convencional y, luego, una capa de 5 centímetros de asfalto modificado, que tienen mejor comportamiento ante las fisuras y las deformaciones; es un compuesto más elástico. En las autopistas de Buenos Aires ya se está utilizando”, agregó Komañski.

También sostuvo el supervisor que la autopista exige la rectificación de los radios de las curvas conforme a la velocidad de 130 kilómetros por hora que se prevé para el tránsito.

Duplicación en el kilómetro 33.

“No solo manejamos las curvas verticales, sino también las horizontales. La dirección del trazado debe ser lineal”, manifestó.

“En La Vitícola, por ejemplo, anulamos la curva y la contracurva (pasará a utilizarse como colectora) y lo cambiamos por una variante en forma de diagonal que atraviesa campos privados”, añadió.

En el km. 24,8, La Vitícola, se observa la nueva traza doble que modifica las pronuncias curvas de ingreso y de salida. / Foto: Prensa VN

Otro de los aspectos sobre los cuales se está trabajando se refiere a las mensuras. “El ancho del camino es escaso para conformar la autopista y por eso se deben hacer expropiaciones”, comentó Komañski.

“Nos encontramos en ese proceso, que no es rápido y en algunas zonas estamos complicados porque el frentista no accede al permiso hasta que no esté cerrado el trámite. En otros casos, no se han puesto reparos y estamos trabajando en tiempo y forma”, afirmó.

Alcantarilla de 4x4 en el km. 38.

La RN 33 actual tiene entre 70 y 100 metros de ancho, pero se requieren 120 metros para el trabajo integral de la autopista. En los intercambiadores, en tanto, se necesitan 500 metros.

Las tareas incluyen el retiro de los alambrados y reemplazo con nuevos, así como los corrimientos de las líneas de media y baja tensión, y de fibra óptica. Terminarán en una zona de servicio, entre el alambrado y la colectora.

El intercambiador de tres niveles

En la rotonda del barrio Bosque Alto —kilómetro 8,65— se realizará el más complejo de los seis intercambiadores previstos para la traza de la RN 33.

Será clave para unir el segmento del Sesquicentenario, que prevé el más importante de todos, a concretarse en El Cholo. “Aún resta proyectarlo y, una vez aprobado, se deberá ejecutar. Está en el contrato de obra original”, dijo el ingeniero Komañski.

“Se intercambian conexiones con diferentes accesos. En este caso en particular, tendrá un puente central y otro dos complementarios”, agregó.

Se prevén entonces tres niveles, donde el inferior deberá estar 2,5 metros por debajo del actual. Por encima estarán la ruta nacional 33 y Los Churrinches, que termina en José Hernández y la Avda. Alem, mientras que el tercer ramal es el que une toda la RN 33 y se considera, especialmente, para el tránsito pesado y la producción.

“La prioridad la tendrán los camiones cargados con producción que vengan desde Rosario hasta el puerto, para que transiten en forma directa”, explicó Komañski.

La ruta hacia El Cholo

La autopista de la RN 33 es complementaria a la obra que se está realizando, superior en presupuesto con alrededor de $ 3.433 millones, entre la rotonda de Bosque Alto y El Cholo.

Está a cargo de una UTE entre Esuco, Centro Construcciones y Tecnipisos y tiene un avance del 5,31 % para un plazo de obra de 24 meses en total.