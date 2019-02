Buenas nuevas para White y los entretelones de la inseguridad

–Buen día, Juan María. Supongo que hoy le ganarán a Racing, ¿no?

–Es una posibilidad, aunque yo que vos mejor me ocuparía de Carlitos. Parece que no le duró mucho su intención de ser abanderado del nuevo súper Boca...

–La idea era que empezáramos bien, sin agresiones, pero veo que pese a todo tenés una vieja espina clavada que te sigue molestando...

–Para nada, fijate que estamos hablando del presente y no vivimos de recuerdos, aunque lo que pasó en diciembre sigue teniendo muchísima actualidad. Pero si te parece vayamos a lo nuestro mejor.

–Dale, y como siempre empecemos con algo positivo.

–Mmmm antes esperábamos el segundo semestre, ahora el primer trimestre pero la cosa no arranca nunca, al contrario, parece ir para atrás, pero antes de comentarte algunas pálidas algo positivo te traje.

–Empezá entonces.

–Tengo dos cosas positivas vinculadas con el puerto, una que hace a la comunidad y la otra al ámbito empresario. La primera tiene que ver con el avance de las obras en el bulevar de calle Guido donde se está ejecutando la etapa 3 del Paseo Portuario.

–Un sector histórico de White con sus añosas palmeras. Ese sitio era utilizado hasta hace algunas décadas como lugar de paseo y encuentro, supongo que la idea es recuperar parte de su antiguo esplendor.

–Así es, los trabajos abarcan desde el puesto de Prefectura hasta la plazoleta ubicada junto al muelle y la inversión ronda los 22 millones de pesos aportados por el puerto. Allí se están construyendo sanitarios y el proyecto contempla el reemplazo de la iluminación y la generación de zonas de encuentro con bebederos, bicicleteros, cestos papeleros y mobiliario urbano con bancos de hormigón. Además, se planteará una fuente plana con chorros de agua y diferentes sectores especiales destinados a la salud integradora, juegos infantiles y de descanso.

–Bien ¿Y la buena noticia que tiene que ver con el ámbito empresario?

–El martes, con la presencia del ministro bonaerense de la Producción, Javier Tizado, se firmará un importante acuerdo entre las autoridades del Consorcio y de la empresa Oleaginosa Moreno.

–¿Y en qué consiste el acuerdo?

–Te lo resumo. Mientras el Consorcio le extiende a la oleaginosa la concesión de uso que tiene en Galván hasta 2045, ésta se compromete a realizar obras por 25 millones de dólares que pueden llegar a ser 32 palitos en total en obras de ampliación, modernización y mantenimiento. Por otra parte, desde la firma del acuerdo el canon por el Contrato de Concesión vigente y su extensión temporal sufrirá un incremento en distintas etapas que podrá determinar, al final de la concesión, un ingreso adicional de hasta casi 10 millones de dólares que serán destinados a mejorar la infraestructura portuaria.

–Bueno, son esas cosas que suman en medio de una economía que no levanta y que al menos ayudarán un poco a sobrellevar la malaria.

–Tal cual, no creas que muchas ciudades tienen hoy alguna buena noticia, fijate lo que pasó con la barcaza de YPF, la semana pasada desde uno de los principales hoteles de la ciudad tuvieron que derivar gente a otro porque estaba repleto. Pensá que son 200 profesionales y técnicos lo que vinieron a trabajar en la puesta a punto. Todo eso genera movimiento económico, aunque el proyecto que cambiará la ecuación será la construcción de una planta de GNL en tierra. Ese es el verdadero desafío porque generará gran movimiento en los muelles locales.

–Antes que me olvide. ¿Qué pasó con ese gran proyecto para convertir en autovía la avenida Dasso?

–Se trata de un proyecto tremendo que decidieron encarar la Muni y el Consorcio del Puerto. La idea fue presentada en septiembre pasado, pero cuestiones administrativas y técnicas lo vinieron demorando. Pensá que es un proyecto cuyo expediente posee más de 70 planos y una inversión que rondará superará tranquilamente los dos palitos verdes a lo largo de casi un kilòmetro y medio

–¿Pudiste averiguar cuando se licitará?

–Se supone que en abril, pero antes de eso el Puerto licitará otras obras en White como el acceso a Ferrowhite por calle Reconquista, por ejemplo.

–¿Y la mega obra en el histórico Muelle de los Elevadores de chapa?

–La idea es licitar antes de fin de año. Obviamente el Consorcio llevará adelante el proyecto que resultó ganador en el concurso de ideas realizado hace poco para destinar a uso público esos muelles. Si todo esto se concreta va a ser un muy buen año para White en lo urbano.

–Bueno, pero lamentablemente tenemos que pasar a los temas no tan gratos amigos. Esta semana me crucé con el ex concejal Matías Italiano y, obviamente, te imaginarás de qué me habló.

–Por supuesto, seguramente te recordó que en 2018 el gas aumentó 76%, el agua 40%, la luz 54%, la nafta 70% y la inflación llegó al 48% mientras los salarios apenas aumentaron un 26%.

–Veo que conocés bastante su preocupación por el tema de los servicios públicos. Raro que no te dijo nada del nuevo aumento del agua.

–Vas bien rumbeado porque hablamos de los nuevos aumentos para este año. Por ejemplo, la luz un 26% a partir del 1 de febrero, y en cuanto al gas, el día 26 se hace una audiencia pública por un incremento del 40% aproximadamente. Obviamente también me habló del 38 por ciento que ya rige para el agua.

–¿Y qué te dijo?

–Que en este tema por suerte para los usuarios hicieron lugar al pedido que hizo en la audiencia pública de enero en cuanto a que se tomen las valuaciones fiscales de 2017, porque si se tenían en cuenta las de este año el aumento del agua para los usuarios habría llegado al 200%.

–Sin duda esto revaloriza el rol, hoy cuestionado de las audiencias públicas, y al menos sirvió para algo la preocupación de Italiano. De todas formas va a convenir ducharse con agua mineral.



Empresas en problemas



–¿Alguna otra novedad de la malaria?

–Si me pedís eso podríamos estar hasta la noche, pero como novedades destacadas me comentaron que está tecleando el call center de avenida Cabrera.

–¿Uhh qué pasó?

–Nada nuevo porque el posible cierre sería la consecuencia de un largo proceso. En marzo o abril va a cerrar y se va a mudar a Tucumán donde el gobierno provincial se hace cargo de parte de los impuestos y a la empresa le resulta más atractivo.

–Me acuerdo que el call center empezó a funcionar en 2007 y supo tener muchos empleados... Unos 800 y ahora son 120. En su momento llegó a atender todos los días las 24 horas, ahora creo que funciona de 8 a 23 y no sé si los días domingo. Según me dijeron le presta servicios a Telefónica y ha tenido en Bahía muchos juicios laborales.

–Parece que el tema de los despidos sigue presente de manera silenciosa, pero constante...

–No tengas dudas. El otro día un amigo me comentó que en un histórico establecimiento industrial pararon todas las máquinas y desde mediados del año pasado hasta acá tuvieron que despedir a 140 trabajadores.

–Habrá que esperar la reactivación en el segundo trimestre...

–Admiro tu optimismo, pero te diría, sin pretender ser negativo, que esperes un poco más.

Apuro por las entraderas

–Bueno, ya que estamos con las malas, contame algo que no sepa de la reunión del miércoles sobre la inseguridad. Leí y escuché muchas cosas, pero quiero conocer algunos detalles “inéditos”, que seguramente tenés.

–Mirá, la reunión se hizo por el creciente malhumor social a partir de una seguidilla de entraderas y el bajo índice de esclarecimiento. Me dicen que la organizó el intendente Héctor Gay, entre gallos y medianoche.

–¿Esto último es literal?

–Sí, porque varios de los concurrentes fueron invitados por el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, vía telefónica, el martes sobre las 21.

–Bueno, parece que la preocupación fue grande.

–Tal cual. Parece que Héctor actuó rápido en un tema que preocupa y pidió reimpulsar la acción policial. La medida parece haber dado frutos porque en las horas y días siguientes se produjeron múltiples detenciones relacionadas especialmente con robos con armas, aunque ahora todo eso deberá ser rubricado con pruebas en el ámbito judicial.

–¿Y estuvieron todos los que debían estar en Alsina 65?

–La urgencia complicó los planes. Faltó, por ejemplo, el fiscal Diego Conti, nada menos que el titular –desde hace más de dos años– de la fiscalía temática que persigue los robos con armas. Si bien concurrió su jefe, Juan Pablo Fernández, hubiera sido conveniente la presencia de Conti, porque es el que conoce al dedillo la problemática y los entretelones del trabajo diario con la policía.

–¿Y por qué no pudo concurrir?

–Porque a esa hora debía tomar parte en un juicio oral ya programado. Posiblemente si la reunión era por la tarde, hubiese estado presente.

–¿Estuvo ausente alguien más?

–Las autoridades del Colegio de Magistrados, encabezadas por la doctora Claudia Fortunatti. Me dicen que les avisaron pero no asistieron, quizás por la precipitación de la medida.

–Igualmente hubo jueces presentes, según leí en “La Nueva.”

–Sí, tres, los doctores Gustavo Barbieri, Claudio Brun y Guillermo Mércuri. Pero como dicen los pibes, fueron “de onda”, para tratar de colaborar.

–¿Alguien más?

–Me parece que hubiera sido útil la presencia de las fuerzas federales, teniendo en cuenta que en Bahía tenemos a todos: Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

–Tal cual.

–¿Y qué conclusión sacaron?

–Mucho diagnóstico y un compromiso para redoblar esfuerzos. El tema es que apenas Gay abrió el juego y preguntó por la situación, la policía contragolpeó con este tema de la falta de combustible y la merma en los patrullajes.

–Y... diría que es una cuestión medular.

–Claro. Para algunos no había nada más que hablar al minuto de haberse iniciado la reunión, si se parte de esa falencia de recursos tan elemental.

–Es terrible. Un 60% menos de patrullajes.

–Y lo peor es que se veía venir...

–¿Por qué?

–Porque los constantes aumentos de la nafta hacían presagiar esta situación. “Yo se los dije”, se le escuchó decir a Maldonado. Desde la Muni, igualmente, se comprometieron a buscar alternativas para mejorar en ese aspecto, que es responsabilidad de la provincia.

–¿Y de la seguidilla de entraderas qué se comentó? ¿Es casualidad o hay algo más?

–Para la policía hay dos o tres banditas dando vueltas, pero no existe confirmación en ese sentido. Sí llaman la atención algunos hechos, como el que sucedió en la veterinaria cerca del barrio Patagonia, a metros de donde, al menos en las noches previas, se saturó de policías y personal del Precom. Lo mismo había pasado con la entradera en la calle Cumeruca, al tiempo que se hacía un operativo de tránsito a pocas cuadras.

–Sí. Y me enteré de otro hecho singular: el robo a una pizzería que estaba llena de clientes.

–Exacto. Fue el sábado pasado a la noche, en un local de la primera cuadra de Napostá que estaba lleno. Tres delincuentes con casco y motorizados se llevaron la plata de la registradora y elementos de casi todos los comensales, incluso de una funcionaria de la Fiscalía General que se quedó sin su celular. De todas maneras, desde la policía recordaron que, si bien es algo infrecuente, en otros tiempos también se produjeron asaltos a restaurantes o cervecerías.

–¿Los jueces qué dijeron? Te pregunto esto porque ellos también forman parte de un sector muy cuestionado?

–Hubo un cruce con la policía por el tema de los presos con salidas transitorias. Brun les dejó en claro que en Bahía -a diferencia del Conurbano- son muy pocos (unos 35 de los 1.700 que están en las dos cárceles de la región) y están muy bien monitoreados (pulseras con GPS), aunque no descartó que alguno de ellos pudiera reincidir.

–Y escuché al fiscal general reclamar nuevamente por un problema recurrente: las vacantes.

–Sí. Y esa situación se va a agravar en breve.

–¿Por qué?

–Porque ya está confirmado que se jubila una fiscal: la doctora Olga Cristina Herro. Hace algunos días salió el decreto firmado por la gobernadora Vidal, que acepta su renuncia.

–Panorama complicado...

–Decí que en medio de tanta tensión, en la reunión tuvieron tiempo para descontracturarse un poco, cuando alguien le preguntó al comisario Maldonado cuántos kilos había bajado y otro respondió que era efecto de la crisis económica del gobierno de Macri. El comentario sirvió para relajar algunos rostros.

–Sí, y donde no hubo muchos rostros relajados estos días fue en Monte...

–¿Por?

–Y... me parece que hay otro escándalo en puerta con una estafa financiera, pero ahora con tarjetas de crédito y casualmente con la misma entidad que fue protagonista de otro escándalo tiempo atrás en Bahía.

–¿Qué pasó?

–Por ahora no te puedo dar más detalles pero te recomiendo que mires los resúmenes y tomes recaudos ante lo que parece seguro. Se está analizando si fue un tema de clonación de tarjetas o de algo interno.

El caso de los intendentes procesados

–Uhh... cuando el río suena, pero ya que estamos con temas de la región todavía no me comentaste nada del procesamiento de cinco intendentes por la presunta malversación de 640 millones de pesos del programa ambiental GIRSU.

–Ufff, fue sin dudas el tema de la semana en la zona. Anduve sondeando por los distritos más cercanos a Bahía y te aseguro que les cayó como un baldazo de agua fría.

–Pero sabían que el juez Bonadio los tenía en la mira...

–Sí, pero nunca sospecharon que los iban a procesar, y mucho menos a un mes de que arranque la etapa fuerte de la campaña electoral. No olvides que hablamos de dos intendentes en ejercicio y con posibilidades de ir por la reelección, como Fernández y Fisher, y otros dos -Trankels y Curetti- claramente candidateables.

–¿Están convencidos de que la motivación es política?

–Totalmente seguros, te diría. “Los intendentes que recibimos fondos del GIRSU éramos más de 200, pero sólo procesaron a 92; 86 somos del PJ-Frente para la Victoria. ¿Raro, no?”, reflexionó el último viernes uno de los imputados de nuestra zona. Otro comentó en una reunión de gabinete que este “procesamiento en masa” no resiste el menor análisis y que Bonadio “en tres lineas de texto nos metió a todos en la misma bolsa”.

–¿Cómo sigue esta historia?

–Los intendentes presentan mañana la apelación, para que resuelva la Cámara. Desde el jueves a la tarde, a contrarreloj, están trabajando en la documentación que van a enviar a Capital Federal: desde extractos bancarios y llamados a licitación hasta órdenes de compra y de pago, así como dictámenes del Tribunal de Cuentas bonaerense.

–La idea, entiendo, es mostrar que, más allá de que puedan haber cumplido el convenio o no, no se quedaron con un peso...

–Exacto. Te comento el caso de Monte Hermoso, que me refirió al detalle un amigote, para que tengas una idea. El convenio que firmaron era, en su momento, por 4.720.000 pesos, dividido en dos desembolsos. La Muni recibió y ejecutó la primera parte sin problemas, y cuando llevaban gastados unos 400 mil pesos del segundo tramo se dieron cuenta de que no les iba a alcanzar para cumplir el convenio, porque la inflación había elevado mucho los costos. Como se hace en estos casos, se pidió una modificación del proyecto a la Nación.

–Te sigo...

–Esa modificación nunca llegó, así que el intendente frenó la ejecución del convenio; es decir, lo incumplió. Ahora lo que va a llevar al juzgado de Bonadio son los documentos de lo que compraron y ejecutaron, más el detalle de los fondos que no gastaron que, según averigüé, están en una cuenta del Banco Nación de Coronel Dorrego. Son 1.924.000 pesos que están congelados desde octubre de 2015...

–Claro, a la espera de que el ministerio resolviera la modificación del convenio...

–Exacto. “Ahí está la plata que Bonadio dice que nos quedamos. Está todo documentado y auditado por la Sigen”, me dijo ayer un cercano al jefe comunal Marcos Fernández al que noté con mucha bronca, y que estuvo trabajando para recopilar la documentación que mañana van a presentar en Capital Federal.

–¿El resto de los casos son similares?

–El de Ricardo Curetti, de Patagones, es idéntico: sus allegados me dijeron que recibió 1.680.000 pesos para equipar la planta de reciclado; se ejecutó el 92,5% de ese total, y el resto quedó depositado en el Banco Nación. “Viendo los papeles, en cuestión de horas se puede confirmar que acá no se malversó nada ni hubo desvíos de fondos”, me aseguraron desde el entorno del exintendente. Trankels también basará su defensa en la entrega de documentación detallada y una auditoría de la propia secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la Sigen.

–Más allá de todo, esto va para largo y se va a mezclar con las elecciones...

–Sin dudas. Por eso desde el jueves vienen masticando bronca. Algunos, como Curetti, salieron a hablar a los medios, mientras que otros han elegido el hermetismo o, a lo sumo, expresarse a través de redes sociales. Uno de ellos fue Fernández, que reposteó en Facebook un video y la frase “Hay que seguir para adelante. ¡Vale la pena!”.

–Un video...

–Sí, un video de youtube que se hizo en 2015 por el lanzamiento del plan Monte Separa, que muestra todas las inversiones hechas con los fondos del programa GIRSU, incluyendo la planta de tratamiento de residuos sólidos del balneario. Trankels también eligió Facebook: tras agradecer las muestras de apoyo recibido, habló de una “campaña sucia” y dijo que lo que quedó en claro es que los opositores son “una molestia”. Una de las que le escribió fue la exintendenta de Villarino, Patricia Cobello.



¿Más cambios en la Muni?

–Antes de irnos quería preguntarte si se vienen más cambios en el elenco político de la Muni de Bahía. Me dijeron que habrá movimientos en el área social.

–Sí, se habla mucho de la salida de la actual secretaria de Politicas Sociales, Soledad Monardez y su reemplazo por Vanina González. Dicen que el tema de la gente en situación de calle que estaba en la plaza Rivadavia la terminó de empujar y que dejará el cargo a partir del 1 de marzo.

–Por lo que sé el intendente está evaluando algunos cambios en esa área. Ya se fueron Florencia Bustelo y Emilia Horvath, ambas directoras. Parece que el trabajo de Vanina González en Empleo ha sido muy bueno y de ahí la decisión de ver qué movimientos realizan.

–Una más. Parece que sigue el lío en el Pami por la supuesta designación a dedo de una empleada municipal de turismo como jefa de Prestaciones. ¿Qué sabés?

–De la parte acusada señalan que posee antecedentes en el trabajo con los abuelos pero en eso no me voy a meter. Sí te puedo dar fe y si querés te paso un listado de todos los nombramientos en el Pami y veremos si tenían antecedentes…

–Incluso en los más altos cargos a nivel nacional.

–Claro, pero con eso no quiero decir que no sean o hayan sido capaces. Simplemente digo que el Pami sigue siendo un medio para hacer política y ahí está la verdadera cuestión de fondo. Como diría mi abuela, el muerto se asusta del degollado…

–¿Algo más?

–Dos cortitas. Sería bueno que a la nueva hamburguesería de calle O’Higgins le pongan un contenedor, no puede ser que la mugre se siga acumulando por los residuos y la otra es que si querés ir al show de Abel Pintos el 5 de marzo, en la FISA, te recomiendo que no pierdas el tiempo.

–¿Por?

–Porque ya fue un éxito la venta de entradas y la nueva modalidad de “La Nueva.” en cuanto a la venta de entradas por Internet. Prácticamente ya no quedan entradas y la gente de la organización estaba viendo si podía agregar algunas filas más.

–Uhhh, tomo nota, pero ahora rajo a prender el fuego.

–Chau, hasta el próximo domingo. Aprovechá con el asado antes de un nuevo aumento.