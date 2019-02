Speedway: con los regresos de Iturre y Clemente, se corre hoy la sexta fecha

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La comitiva bahiense recuperará hoy a dos de sus principales referentes de las dos ruedas. Hablamos de Jonathan Iturre y Sebastián Clemente, quienes esta noche harán su primera participación en el Campeonato Internacional de Speedway 2018/19.

Si en algo coinciden los ex compañeros de ruta (viajaron juntos a competir a Europa en 2013), es en la motivación que los empujó a volver al ruedo en la sexta programación del certamen, a celebrarse desde las 20 en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Ese incentivo extra, además del propio amor por la velocidad y la competición, tiene nombre y apellido: Matija Duh, quien será homenajeado con una Copa en su nombre, a poco más de seis años de su fallecimiento.

“Decidí correr esta fecha por el homenaje a Matija. En el poco tiempo que estuvo en nuestra ciudad, llegamos a hacer una linda amistad. Además, después en Europa tuve la oportunidad de conocer a su familia y nos quedó un gran recuerdo”, contó el Conejo.

“Cuando me enteré que se ponía en juego la Copa Matija Duh, me terminé de decidir para correr. Además, mis amigos también me incentivaron mucho en un asado que hicimos la semana pasada. Así que fue cuestión de armar las motos y listo”, confesó Seba.

—¿Cómo prepararon el retorno?

—Iturre: Ni probamos ni armamos nada. Veremos mañana (por hoy) si llegamos a acomodar un poco la moto, si la llevamos desarmada o qué. Ni motor tengo, me lo van a dar recién en la pista. Después de las dos fechas que corrí el año pasado, donde se rompió el motor, no me subí nunca más.

—Clemente: Fui a probar el miércoles pasado al salitral, a sumar unas cuantas vueltas y ablandar un poco el cuerpo. Por suerte me sentí muy cómodo. Veremos hoy en la pista, cómo me siento en plena competencia.

—¿A qué le apuntan?

—Iturre: La idea es tratar de andar lo mejor que se pueda, pero tranquilo, ya que hace un año que no me subo. Iré con la intención de cumplir y estar ahí en honor a Matija. No creo que siga las fechas que quedan del campeonato. Hace mucho que no me subo, no estoy en estado y eso hace que sea muy difícil correr.

—Clemente: La idea es divertirme, no golpearme, pasar un lindo momento con amigos y la familia, y correr en honor a Matija. Los chicos argentinos mostraron estar en un buen momento, así que será difícil correrlos.

Desde las 20 (el 500cc disputará su primera serie a las 21:30), el Internacional de Speedway 2018/19 dará comienzo, en el óvalo Héctor Evaristo Plano de nuestra ciudad, a una programación por demás especial.

Además de todos los condimentos que habitualmente proponen las distintas categorías, además de los retornos mencionados anteriormente, el principal atractivo será, sin lugar a dudas, el reconocimiento al recordado esloveno Matija Duh, a poco más de seis años de su partida.

Campeonatos

**500: 1) Nicolás Covatti, 96; 2) Facundo Albín, 90; 3) Fernando García, 73; 4) Mariusz Fierlej, 54; 5) Facundo Cuello, 49; 6) Cristian Zubillaga, 49; 7) Julio Romano, 47; 8) Lucas Torresi, 39; 9) Eber Ampugnani, 35 y 10) Luciano Goycochea, 30.

**200: 1) Rodrigo Mensi, 67; 2) Julián Sogorbe, 64; 3) Federico Carro, 61; 4) Nicolás Gómez, 51; 5) Alejandro Distéfano, 48; 6) Adrián Seijas, 31; 7) Germán Laguna, 25; 8) Julio Caballero, 16; 9) Fabricio Moreno, 16 y 10) Brian Medero, 14.

**50 Mayores: 1) Francisco Urquizu, 59; 2) Valentín Champonnois, 58; 3) Nicolás Torresi, 51; 4) Tobías Monchavi, 31; 5) Joaquín Falcón, 15 y 6) Lautaro Casares, 12.

**50 Menores: 1) Joaquín Félix, 99; 2) Agustín Fridel, 67; 3) Thiago Mensi, 49; 4) Agustín Kreder, 45; 5) Ramiro Walter, 40; 6) Mateo Walter, 16; 7) Agustín Balmaceda, 13; 8) Valentino Bethoard, 11; 9) Giuliana Romano, 10 y 10) Valentín Caballero, 9.