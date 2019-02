Monte: preocupación por estafas con falsos alquileres en las redes sociales

Referentes del sector inmobiliario de Monte Hermoso se encuentran en alerta por la cantidad de estafas a turistas que continúan registrándose mediante falsas ofertas en redes sociales. Los primeros casos se detectaron a inicios de diciembre y no sólo no mermaron, sino que se incrementaron.

“Tenemos no menos de 10 casos, aunque no descartamos que sean más porque mucha gente no se anima a denunciar. Además, sabemos que el mismo grupo de delincuentes también ha estafado con el mismo cuento a turistas de Las Grutas, Pinamar y Carlos Paz. Y lo peor es que siguen”, contó a La Nueva. la agente inmobiliaria Tamara Velázquez.

Sostuvo que “nunca hubo tantas estafas como este verano”, y por montos que van desde los 4 mil pesos hasta “más de 10 mil”.

“El año pasado tuvimos algunos hechos, pero este verano el número es muy superior. Venimos denunciándolos desde diciembre, pero se cambian el nombre y siguen robando”, refirió.

En la semana trascendió el caso de una mujer de Macachín, de nombre Pamela. El delincuente no sólo la estafó, sino que además, cuando ella logró ubicarlo por teléfono para increparlo, se rió en su cara. "¿Sabés qué, tontita? Estoy disfrutando la plata que te saqué", le dijo.

El modus operandi es siempre el mismo: los estafadores se crean una identidad falsa en redes sociales y, bajo ese alias, ofrecen una propiedad en alquiler. El canal favorito son los grupos de Facebook. Las ofertas son muy tentadoras: piden 2.500 pesos diarios por una propiedad frente al mar o a pocos metros de la costa, equipada para 8 a 10 personas y con doble entrada para auto.

“Es un valor bajo, y por eso la gente se tienta”, lamentó Velázquez.

En los posteos de Facebook muestran varias fotos. Las de la vista exterior de la propiedad son reales, capturadas de Google Street View; las de interior son robadas de distintas páginas web (se han detectado hasta de hostales de Chile).

En el mismo posteo consignan un número de teléfono. Hasta ahora se han detectado cuatro, terminados en 127, 699, 537 y 360. Aquí aparece el primer elemento sospechoso: los prefijos corresponden a Capital Federal, Neuquén o Chubut.

Una vez que se produce el contacto telefónico o por whatsapp, empiezan a apurar a la víctima: le dicen que tienen disponibilidad, pero hay que reservar cuanto antes porque “hay muchos interesados”. A los que aceptan les piden una reserva del 50%. Y aquí viene el segundo elemento para sospechar: no piden un depósito a una cuenta bancaria, sino un envío de fondos persona a persona a través de Pago Fácil.

Concretada la operación, a veces van por el resto del dinero con el argumento de que no van a estar en el destino cuando llegue el turista, que la llave de la propiedad la va a acercar un amigo de confianza y que es mejor para “no andar dando vueltas” con el saldo.

Algunos, en su buena fe, depositan; otros eligen esperar. El estafador cierra entonces la comunicación con una premisa: “ese día, antes de llegar, mandame un mensaje”. Obviamente, la respuesta no llega nunca, pero como siguen operando con los mismos teléfonos a veces es posible ubicarlos; en estos casos, insultan a la víctima o incluso se burlan.

“Escuchar que me diga riéndose, tras varios insultos, '¿sabés qué, tontita? Estoy disfrutando la plata que te saqué', es realmente indignante”, contó Pamela, la mujer de Machachín que fue estafada.

Algunos ni siquiera llegan a enterarse de que han sido robados hasta que arriban al balneario.

“Esta semana llegó una familia de Mendoza a Monte y terminaron en la comisaría, porque la propiedad que les habían alquilado no existe. Estaban re-amargados”, señaló Velázquez.

"Raúl Ángel", uno de los alias que utilizan los estafadores.

Dos apellidos, muchos nombres

En las maniobras los estafadores utilizan dos apellidos (que no se detallan aquí por pedido de la Justicia), combinados con nombres de pila como Raúl, Gustavo, Rubén, Ángel, Braian, Paloma, Vanesa, Sandra, Sofía y Sabrina, entre otros.

Se presume que todas estas identidades son ficticias, salvo una: la que utilizan para retirar el dinero que les envían a través de Pago Fácil.

Este nombre -que figura en los talones de pago- corresponde a una mujer joven, y es al que la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego está apuntando para empezar a desandar el camino que lleve a los estafadores.

“Claro que también está la posibilidad de que estén usando un DNI falso. Las empresas de cobro sólo le piden al depositante -en este caso, el estafado- que indique el nombre y DNI de quien va a retirar el dinero; luego este, con el documento, va y retira la plata”, aclaró un allegado a la investigación.

Desde el centro de atención de clientes de Pago Fácil confirmaron el dato y, si bien aclararon que la información de cada operación queda en un registro, la empresa no se hace responsable del uso que los clientes le den al servicio.

Velázquez reveló que en las publicaciones de Facebook la gente denuncia a los estafadores y los administradores de los grupos los eliminan, pero “crean nuevos perfiles falsos y siguen como si nada”.

“Lo que no cambian son los teléfonos -dijo-. De hecho, si los llamás ahora, algo que hemos hecho, te atienden y te ofrecen una propiedad. No les importa nada”, reveló.

Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.

"Son casos complejos por el mecanismo que usan"

Velázquez está recopilando información y pruebas aportados por los turistas estafados junto a Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca. La denuncia penal ya fue realizada.

“A medida que siguen apareciendo casos, reunimos pruebas y las llevamos a la Justicia”, refirió el directivo.

“Son casos complejos –reconoció-, por el mecanismo que usan. El dinero lo retiran presentando nada más que un DNI, que puede ser falso, y los celulares desde los cuales se comunican tienen prefijos de otras provincias”.

Piñero reveló que la Cámara realizó la denuncia penal en diciembre, cuando se detectaron los primeros casos, para “intentar atajar las estafas”.

“Fue imposible”, reconoció.

Fuentes de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego confirmaron a La Nueva. que se libraron oficios para conocer la titularidad de los números telefónicos utilizados por los estafadores y los datos de la persona que está retirando el dinero.

“Esto lleva tiempo; mientras tanto, se deben tomar precauciones para evitar ser estafado”, señalaron a este diario.

“La gente no se da cuenta de que en las redes sociales hay de todo. Así como hay gente haciendo grooming, hay delincuentes haciendo estafas. Hay que tener mucho cuidado”, completó Piñero.

Seis consejos para evitar ser una de las víctimas

1) Recurrir a inmobiliarias registradas.

2) Si se decide a alquilar en forma particular, desconfiar de ofertas muy tentadoras, con precios inferiores a los de mercado. Para tener una noción de valores, se puede llamar a Turismo al (02921) 481123.

3) Rechazar el pago de reservas mediante empresas de cobranza extrabancaria. Lo ideal es hacer un depósitos bancarios en una cuenta del propietario (ya que, para abrirla, tuvo que certificar sus datos personales).

4) Desconfiar de quienes alquilan una propiedad en el balneario y tienen teléfono con prefijo de sitios tan alejados como Capital Federal, Neuquén o Chubut. Hay muy pocos propietarios que vivan a tantos kilómetros de distancia.

5) En caso de sospecha, solicitar una copia de la factura de algún servicio pago -como energía eléctrica o tasa municipal- donde se pueda corroborar la dirección de la propiedad ofrecida.

6) Consultar a Turismo. Los inmobiliarios locales han dejado detalles de los nombres y apellidos que han estado utilizando los estafadores, así como de las propiedades que dicen alquilar.