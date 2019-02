Midget: "Pensé que me estaban cargando", confesó Nicolás Macazaga

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Basta de especulaciones! Desde las 20:45, las gradas del Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana se verán colmadas para una nueva velada plagada de atractivos y emociones.

La duodécima fecha del Estival de Midget 2018/19 a celebrarse esta noche, última cita del tramo regular del ciclo, promete sangre, sudor y lágrimas entre aquellos que deban arriesgarlo todo por un lugar en el selecto grupo del playoff.

Uno de los tantos que batallará a capa y espada por acreditarse la embestidura de candidato será Nicolás Macagaza, ubicado en el 21° puesto del campeonato y con chances matemáticas de desterrar a Leonel Ramos del 12° lugar (ver abajo).

“Fue una noche soñada. Todavía no puedo caer de lo que pasó el viernes. Cuando me fueron a buscar para ir al centro de pista para recibir el premio al mejor tiempo y para elegir el cajón de partida, pensé que me estaban cargando. Me han hecho tantas bromas, que pensé que era una más (risas)”, sostuvo Pikachu.

“No lo teníamos pensado. La idea era entrar en finales y sumar puntos para bajar el número. Tuve que consultarle a Fernando (Saldamando) qué cajón elegir, porque yo no tengo mucha idea sobre el piso y él la tiene bastante clara”, agregó.

Con 27 puntos en juego, son 12 las máquinas con posibilidades de batallar hasta el final por la última plaza que brinda el certamen rumbo al mini certamen que se iniciará el próximo viernes.

De momento, son 11 los pilotos con boleto seguro y 15 los nombres que, de no mediar modificaciones en la tabla, darán vida a la octava definición del certamen midgístico bajo esta modalidad de competencia.

**Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 177.25; 2) Fernando Caputo, 157.75; 3) Leandro Campos, 134.75; 4) Claudio Roth, 128.50; 5) Esteban Mancini, 110.25; 6) Gastón Pérez, 100.75; 7) Kevin Altamirano, 97.75; 8) Matías Lastra Meler, 97; 9) Carlos Fornerón, 91; 10) Axel Garabán, 89.75; 11) Emiliano Urretabiscayam 88 y 12) Leonel Ramos, 87.75.

**Con chances: 13) Luciano Franchi, a 0; 14) Luciano Benedetti, a 3.50; 15) Gabriel Schiebelbein, a 4.75; 16) Roy Altamirano, a 7; 17) Matías Oyola, a 7.50; 18) Sebastián Burgos, a 8,50; 19) Brian Altamirano, a 14; 20) Julio Monteros, a 17.75; 21) Nicolás Macazaga, a 23.75; 22) Marcelo Cecconi, a 24.50; 23) Carlos Puccinelli, a 25 y 24) Leiza Grill, a 27.