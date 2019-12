Despidieron a 20 empleados de una empresa vinculada al petróleo en Bahía Blanca

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con un paro total de actividades en su planta de Puerto Rosales, el sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad reclama por el despido de 20 empleados, situación que se produjo hoy.

“Echaron personal jerarquíco la semana pasada y hoy les llegó el telegrama a 10 operarios que están afiliados a nuestro gremio. En total son alrededor de 20 empleados”, explicó el secretario general Gabriel Matarazzo.

Por ese motivo, el gremio decidió comenzar con medidas de fuerzas inmediatas, que se extenderán hasta tener respuestas de la empresa multinacional.

“Por el momento no tuvimos ningún contacto. Estamos haciendo las presentaciones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo, pero es una situación que no esperábamos, porque no hubo avisos previos de que la empresa estuviera pasando dificultades”, añadió el líder de los petroleros, quien señaló que en nuestra ciudad la empresa tiene alrededor de 100 empleados.

Oiltanking tiene sede en Hamburgo, Alemania, y presencia en cinco continentes: Europa, Norteamérica, América Latina, Oriente Medio, África, India y la región de Asia Pacífico.

Se dedica al ámbito de la logística de almacenamiento en tanques desde 1972, y es uno de los mayores operadores mundiales independientes de terminales de tanques para petróleo, gases y productos químicos.

De acuerdo a su página web, posee y opera 63 terminales con una capacidad total superior a los 20 millones de metros cúbicos en 23 países de los cinco continentes mencionados.

En las terminales de tanques, Oiltanking almacena y manipula cerca de 1.000 productos diferentes, entre los que se encuentran el crudo, derivados del petróleo, biocombustibles, gases y productos químicos. En 2018, la capacidad total del conjunto de terminales era de aproximadamente 153 millones de toneladas.

Oiltanking no es propietaria de los productos almacenados, sino que su función consiste únicamente en prestar servicios en el ámbito de la logística de almacenamiento en tanques. Entre sus clientes se encuentran compañías petroleras de titularidad pública, refinerías, empresas petroquímicas y operadores de productos petrolíferos y productos químicos. En 2018, Oiltanking contaba con alrededor de 3.300 empleados.

“Aunque no tengo pruebas, veo un trasfondo político a esta situación. La semana pasada, el gobierno saliente, encabezado por Mauricio Macri, le firmó la extensión de la concesión. Y apenas 5 días después, anuncian estos despidos. Nos parece, cuanto menos, muy llamativo”, señaló Matarazzo.