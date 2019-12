Semana de juras: los intendentes de la zona, entre los nuevos desafíos y las necesidades más urgentes

A horas de que asuman -o reasuman- en sus respectivos distritos, 11 jefes comunales del Sudoeste bonaerense aceptaron un mano a mano con La Nueva. para saber cuáles serán los ejes de su nueva gestión, qué le pedirán al gobernador Axel Kicillof ni bien tengan oportunidad y cuáles deberían ser los temas prioritarios que debería atender el presidente Alberto Fernández.

La mayoría expresó que en esta nueva etapa apostarán a fortalecer la producción y la generación de fuentes de trabajo, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la salud y las obras de saneamiento, entre otros objetivos. Para Kicillof hay varios pedidos, pero la enorme mayoría habló de obras, especialmente viviendas. “Y mucho diálogo y trabajo en conjunto”, añadieron los de Cambiemos.

En cuanto a las prioridades del nuevo presidente, también hubo coincidencias: estabilizar la economía y reactivar la producción y el consumo, lo que traerá de la mano la creación de fuentes de trabajo. Esto dijo cada uno:



Raúl Reyes (JpC)

Coronel Dorrego

En esta gestión. “Va a haber una continuidad de proyectos en marcha, como la puesta en funcionamiento de la playa de camiones y el traslado de la Planta de Separación de Residuos al relleno sanitario”.

El primer pedido a Kicillof. “La construcción de viviendas. Confío en que nos escuchará, porque sé que está al tanto de las necesidades habitacionales. Seguramente vamos a invitarlo a visitar nuestro distrito para ponerlo al tanto de las obras en marcha, como el recambio de la colectora cloacal y la construcción del shockroom en el hospital municipal”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Sin dudas, la estabilización de la economía y, a la par, trabajar en un acuerdo social que genere confianza en la ciudadanía. Todo ello ayudará al crecimiento y a la generación de empleo, inversiones y oportunidades”.

Alejandro Dichiara (FdT)

Monte Hermoso

En esta gestión. “Vamos a trabajar fueron en el ordenamiento del tránsito, con la puesta en marcha, dentro de un tiempo, de un sistema de estacionamiento medido y pago; incrementar el calendario turístico anual, para seguir atrayendo turistas todo el año; y fundamentalmente profundizar todas las normas que tienen que ver con el cuidado de nuestro principal recurso natural, que es la playa. Vamos a acentuar los controles sobre la extracción de arena con pala mecánica, la circulación vehicular en la playa y las construcciones sobre la linea de médanos”.

El primer pedido a Kicillof. “Resolver la situación de los municipios que no firmamos el Pacto Fiscal, por el daño que nos hizo. Nosotros tenemos una comuna saneada en lo económico pero, como no firmamos ese acuerdo, la Provincia no nos autorizó a tomar ningún crédito. Por eso no pudimos incorporar maquinarias muy necesarias mediante, por ejemplo, el sistema de leasing”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Creo que debería fomentar todo lo que genere puestos de trabajo para que vuelva a funcionar el motor de la economía, que es el consumo. Aparte de eso, seguramente deberá tomar medidas por la deuda que deja este gobierno, que está claro que no se va a poder pagar como se comprometió este gobierno. Y otro punto sensible es la inseguridad”.

José Luis Zara (JpC)

Patagones

En esta gestión. “Dependemos del presupuesto que presente la Provincia, pero tenemos varias iniciativas en carpeta tanto para la ciudad cabecera como para las localidades del interior”.

El primer pedido a Kicillof. “Tener el mismo diálogo que en estos cuatro años tuvieron con María Eugenia Vidal los intendentes que no fueron del mismo signo político. Ella gobernó para todos de la misma forma”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “La cuestión económica, porque repercute en todos: en las familias más vulnerables, pero también en los municipios. La inflación es un tema clave, así como el acompañamiento de las pymes. A nivel municipal, la prioridad deberían ser las viviendas sociales. Nosotros tenemos proyectos en carpeta muy importantes, así como otros empezados que no deberían frenarse. A esto hay que sumarle iniciativas como la pavimentación del camino a San Blas, obras de saneamiento y, por supuesto, el acueducto (desde el río Negro); para todo esto necesitamos el acompañamiento de la Nación".

Carlos Bevilacqua (ApV)

Villarino

En esta gestión. “Vamos a profundizar todo lo ligado al cuidado del medio ambiente, como el plan contra la desertificación y el cambio climático que llevamos adelante con el Banco Mundial y otros organismos internacionales; mejorar el manejo de los residuos y la separación en origen; avanzar con obras de agua y cloacas, que para mí son centrales porque hacen a la dignidad de las personas; ampliar la conectividad de internet en el distrito, algo clave para asegurar equidad e igualdad en materia educativa; y ampliar la capacitación en oficios y el acceso a la educación superior”.

El primer pedido a Kicillof. “La renovación de los beneficios que tiene Villarino por ser zona desfavorable y que se elimine la asimetría que nos ha provocado la 'Ley Pichetto', gracias a la cual las estaciones de servicio ubicadas al sur del río Colorado no pagan el impuesto a los combustibles. Esto hace que en territorios lindantes como Patagones o la provincia de La Pampa la nafta sea mucho más barata, lo que está poniendo en riesgo varias empresas locales”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “El tema económico es central. Debe estabilizar la economía y, a partir de ahí, ir trabajando para propiciar inversiones y la creación de empleo”.

Gustavo Notararigo (JpC)

Saavedra

En esta gestión. “El saneamiento de los basurales a cielo abierto es algo que vamos a atacar de entrada, así como la separación en origen de los residuos domiciliarios en la planta de reciclado y la generación de puntos limpios”.

El primer pedido a Kicillof. “La continuación de las obras y el apoyo en todo sentido. Más allá de las diferencias políticas, creo que sería fundamental mantener la relación que se estaba dando hasta ahora entre la Provincia y el municipio”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Para el interior es clave el apoyo a las economías regionales. Y, en nuestro caso, necesitaríamos un fuerte respaldo a la industria textil y a las pymes”.

Javier Andres (JpC)

Adolfo Alsina

En esta gestión. “Primero vamos a trabajar en optimizar recursos y, a su vez, fortalecer el sistema productivo, de servicios y empleo. Vamos a conformar la Mesa de Emergencia Social junto a instituciones y actores locales para coordinar acciones en conjunto. También crearemos la Oficina de Empleo, y potenciaremos la venta de los productos locales en las góndolas de todos los supermercados del distrito”.

El primer pedido a Kicillof. “Diálogo y trabajo en conjunto, principalmente para potenciar el desarrollo productivo y social”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “En este contexto, atender las situaciones de emergencia social y ordenar la economía”.

Lisandro Matzkin (JpC)

Coronel Pringles

En esta gestión. “Apuntaremos, en primer lugar, al ordenamiento del espacio público, lo que significa hablar de mejoras en las cuestiones de tránsito, animales sueltos y la buena convivencia entre vecinos. Por otro lado, trataremos de sostener los avances en infraestructura básica, sobre todo en agua y cloacas. El objetivo, de acá a cuatro años, es llegar a una cobertura casi total de estos servicios”.

El primer pedido a Kicillof. “Tener vínculos y diálogo permanente con sus funcionarios de alto nivel, como ministros y secretarios, a fin de que podamos presentarle nuestros problemas cotidianos. En los últimos cuatro años la gestión que se va se caracterizó por tener ministros con mucha cercanía a los intendentes, más allá de su color político”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Creo que deberá abordar dos temas principales: un plan concreto para reducir la inflación y la mitigación de la pobreza”.



Facundo Castelli (JpC)

Puan

En esta gestión. “Los cuatro pilares son y seguirán siendo producción, obras públicas, medio ambiente y salud, obviamente acompañando todo lo relativo a turismo, la cultura y el deporte. En cuanto a obras, vamos a llevar las cloacas a todas las localidades, vamos a solucionar el problema del agua en Puan y Felipe Solá, y a continuar con el asfalto y cordón cuneta en cada localidad”.

El primer pedido a Kicillof. “Que continúe con el sistema federal de reparto de recursos que implementó la gobernadora María Eugenia Vidal; no sólo los que corresponden por ley, porque eso ya está establecido, sino aquellos destinados a la obra pública, seguridad, salud y otras áreas sensibles. Distritos como el nuestro dependen en un 80% de los aportes de la Provincia”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Creo que debería ser estabilizar la economía y controlar la inflación. Necesitamos vivir en un país previsible, lo que no se ha logrado más allá de que fue el objetivo de este gobierno que se va. Aparte de esto, otra prioridad, sobre todo en nuestra zona, son las viviendas”.

José Nobre Ferreira (FdT)

Guaminí

En esta gestión. “Nuestra campaña la basamos en tres ejes -salud, educación y trabajo-, pero hay un desafío enorme, que es la generación de empleo. Entonces trabajaremos para fortalecer los emprendimientos productivos, impulsar el desarrollo de nuestros productos, y fomentar la producción local, el turismo y la pesca artesanal. Necesitamos que nuestro distrito tenga las condiciones necesaria para el desarrollo agroindustrial que queremos, que le dé valor agregado a la producción. En Salud continuaremos trabajando fuerte por la prevención, el deporte y la mejora permanente de hospitales. El cuidado del medio ambiente será otro pilar de la gestión”.

El primer pedido a Kicillof. “Que sea un gobernador presente, acompañando a cada uno de los municipios, algo importante porque la situación económica de la Provincia y los municipios no es la mejor y llevará tiempo regularizarla. En cuanto al distrito, le pediremos la restitución de los fondos que tenían los municipios y que fueron recortados por la actual mandataria provincial, además de la recuperación de nuestras obras culturales históricas del arquitecto Francisco Salamone”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Como punto de partida, la generación de empleo y la puesta en marcha de un programa nacional de viviendas”.

Ricardo Moccero (FdT)

Coronel Suárez

En esta gestión. “En principio, tenemos que saber el endeudamiento que queda en el municipio, ver qué presupuesto nos queda para 2020 y analizar qué aumento de tasas habrá. Hoy cerramos el año con la partida de sueldos en 1.200 millones de pesos, cuando el presupuesto total del municipio era de 1.170 millones. En otro orden, vamos a avanzar con las gestiones para tener una sede universitaria en el distrito, con las carreras de Arquitectura y Contador Público, y vamos a crear cooperativas de trabajo intensivo, como la que se ocupará de coser bolsas para abastecer a productores de cebolla y de papa”.

El primer pedido a Kicillof. “Un auxilio financiero para poder subsistir los primeros seis meses del año próximo, así como un apoyo del ministerio de Producción para salir adelante con los emprendimientos laborales que tenemos”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Lo que necesitamos de él es que le ponga un freno a la importación indiscriminada de zapatillas y de cajas de zapatillas, para que nuestras industrias y emprendimientos vuelvan a producir. Necesitamos recuperar los puestos de trabajo. No pedimos un cierre total de las importaciones, sino que restrinjan el ingreso de los insumos que sí se producen en el país. Queremos volver a tener un distrito con ocupación plena”.

Sergio Bordoni (JpC)

Tornquist

En esta gestión. “Se continuarán los proyectos previstos por el Plan Estratégico 2020 y se comenzarán a definir los programas de gestión del nuevo plan al que hemos llamado Agenda Tornquist 2030. Contemplamos la urbanización del nuevo loteo en Tornquist para construir viviendas, así como la construcción de viviendas en Saldungaray, la finalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Sierra de la Ventana y la erradicación de los basureros a cielo abierto”.

El primer pedido a Kicillof. “Lo primero que quiero tratar es el panorama económico del primer año de gestión, el cumplimiento de los pagos de la coparticipación y los fondos que habrá para obras y programas de promoción social”.

Las prioridades de Alberto Fernández. “Debe enfocarse en estabilizar la economía, generar confianza y credibilidad, construir consenso político con la oposición y fijar pautas claras de gobernabilidad para que los intendentes podamos gobernar con firmeza, concentrados en nuestros territorios”.