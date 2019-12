Rumbo al segundo mandato de Gay, los bahienses opinan, desean y esperan

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Cuatro año pasaron ya desde el día en que Héctor Gay asumió como intendente de nuestra ciudad. El pasado 27 de octubre, los bahienses le renovaron la confianza –se impuso en las elecciones con el 51% de los votos-- y todo indica que la principal diferencia en entre su primer mandato y el que está a punto de comenzar radicará en que esta vez el municipio no estará alineado con la provincia y la nación en lo que a color político se refiere.

En ese escenario, y siendo ya conocido por los ciudadanos de Bahía Blanca, “La Nueva.” habló con referentes de distintos sectores y rubros, así como también con vecinos comunes y corrientes, para saber qué es lo que desean y esperan de los próximos cuatro años de gestión del intendente Héctor Gay.

Daniel Vega (UNS)

“El señor intendente se encuentra frente a un nuevo e importante desafío que implicará gestionar frente a un gobierno nacional y provincial de otro signo político. Sin embargo, tal como se vio tanto en el último debate como en campañas previas, Bahía Blanca tiene la fortaleza de contar con una clase política sólida, comprometida con la comunidad y muy responsable, lo cual seguramente respaldará su gestión”.

“Desde nuestra institución seguramente continuaremos manteniendo la larga tradición de colaboración con el municipio, tanto para fortalecer los lazos de cooperación como para elaborar políticas de largo plazo que permitan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad”.

Fabián Gurrado (Unión Industrial)

“Para este nuevo período de Héctor Gay deseo que se transforme en el embajador de Bahía Blanca, quien ayude a traccionar los proyectos de inversión vinculados a la energía y a Vaca Muerta, así como también lograr la concreción de las obras iniciadas en los accesos de la ciudad y del tren Norpatagónico”.

“Un mayor desarrollo industrial trae aparejados beneficios para toda la sociedad en su conjunto y, por ende, una mejorar calidad de vida para todos los bahienses”.

Martín Garmendia (Cámara de Comercio)

“Creo que el próximo mandato no se va a diferenciar mucho del que está terminando. Será un mandato con bajo perfil, es decir de mostrar las obras una vez finalizadas, con una administración prolija, el mismo estilo que le conocemos de siempre a Héctor los dirigentes”.

“Eso sí, creo que se podrá ver condicionado en alguna medida con el flujo de fondos que le envíen desde Provincia, si es que las relaciones se tensan. Todos esperamos que no, y creo que ahí tienen mucho que ver las entidades, las instituciones, y que todas puedan poner sus contactos y su lobby al servicio de Bahía Blanca”.

“Bahía hoy es vista en todo el país como una perla por su presente portuario, de Vaca Muerta, la inversión de Profertil, la llegada de Amazon, es decir no nos falta nada para despegar, con lo cual creo que si el despegue no se da, no será culpa de la administración, sino de algún imponderable que dificulte la prolija administración que hizo hasta ahora Gay”.

Miguel Aolita (Emp. de Comercio)

“Primero le deseamos una buena gestión al intendente, porque si la tiene, lógicamente se verán beneficiados todos los bahienses. Todas las entidades intermedias, entre ellas los sindicatos, tenemos que trabajar en el diálogo para que entre todos podamos construir la ciudad, la provincia y la Argentina”.

“Hay que resaltar la necesidad de una buena capacidad de diálogo con los sectores de la oposición a nivel local, que son justamente los representantes del color que gobernará la provincia y la nación. Deseo que todos los pedidos que beneficien a Bahía Blanca se puedan concretar y que los estados provincial y nacional aporten lo necesario para que la ciudad crezca”.

Graciela Schadt (Hogar Noel)

“Deseo para el 2020 que nuestro intendente, el señor Héctor Gay, tenga la capacidad de ver las terribles necesidades que hay en la ciudad. Las cosas que ha hecho están bien pero falta mucho, mucho. La miseria que estamos viviendo ahora es desgarradora, cada vez más, yo ya no sé de qué forma explicarlo. Por más que refuercen las asignaciones y todo lo que el Estado da, nunca le va a alcanzar a nadie, porque lo que se necesita es trabajo y que todo el mundo pueda ganarse dignamente un sueldo”.

"También hay que mejorar en cuestiones de minoridad, hay mucho maltrato hacia los chicos y la gente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia no da abasto con tantos casos".

Alejandra González (Centro Nelquihué)

“En lo relativo a la órbita en la que actúo, desearía que existiera de parte del señor intendente mayor control en lo relativo a grandes animales sueltos en la vía pública de la ciudad. Han aumentado los accidentes en rutas aledañas e incluso dentro del ejido urbano”.

“Mi esperanza es que se trabaje con seriedad esta problemática, involucrándose en el control y relevamiento del estado de dichos animales, con políticas pública que hagan de sostén a la finalización de la tenencia de animales de gran porte en nuestra jurisdicción. Por último, que haya mayor soporte por parte del Estado al centro que dirijo, que precisamente surge en respuesta a una falencia estatal”.

La voz de los vecinos

“Una de las cosas pendientes de la gestión de Gay es la separación de residuos en origen, en este sentido estamos muy atrasados con respecto a otras ciudades grandes. Veo que hay voluntad por parte de los ciudadanos –sobre todo los más jóvenes-- y hay cada vez más conciencia sobre la importancia del reciclado, pero falta una política seria por parte del municipio. El cuidado del medioambiente no es una moda, es una necesidad”. (Vanesa, docente y ama de casa).

“Hay que mejorar la atención en salud, sobre todo en la larga espera del hospital Municipal. Las salitas médicas deberían tener más personal y atender más horas. También tendría que haber más actividades para los chicos de los barrios, así no están tantas horas en la calle cuando los padres están trabajando, un lugar donde sean contenidos, practiquen deporte o realicen actividades artísticas. Por último, que dé más apoyo de verdad a las pymes, o al menos que no se las sofoque tanto con impuestos, cargas sociales y esas cosas que frenan la generación de empleo”. (Elsa, jubilada).

“Creo que el primer mandato fue muy bueno, espero que se siga trabajando en asfaltado y reasfaltado de calles, en la primera gestión se hizo muchas cuadras pero obviamente quedan muchas por hacer. También sería bueno que se siga trabajando en la apertura del municipio hacia el ciudadano, esta gestión fue muy transparente y espero que siga de esta manera. Por último, es necesario que se desarrolle un plan urbanístico que permita un crecimiento adecuado de la ciudad”. (Martín, abogado).

“Mi deseo es que se le dé más bolilla al barrio Noroeste, que hoy por hoy es el más descuidado de la ciudad. Por otro lado, que se haga algo por los jubilados, que estamos tan mal que tenemos que seguir trabajando para vivir. Hoy, un jubilado que no haya podido comprar su casa a lo largo de su vida, con solo pagar el alquiler de una piecita ya queda sumamente apretado para comprar comida, siempre y cuando no tenga que pagar remedios”. (Felipe, jubilado y comerciante).

“La primera gestión de Gay no me gustó, los barrios están muy descuidados, así que de cara a la próxima gestión son tantos los aspectos en los que mejorar que hay muchas cosas por hacer”. (Genoveva, empleada).