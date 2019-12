Elecciones en Boca: piden impugnar la lista de Ameal y Riquelme

El mundo Boca vive horas de pura tensión y nerviosismo, y no por cuestiones futbolísticas, sino por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo.

Tras que la cosa venía caldeada, con chicanas y cruces verbales, hoy se conoció que tres socios del club xeneize pidieron la impugnación de la lista encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, a raíz de supuestas irregularidades en una de las agrupaciones que los apoyan.

La solicitud se basa en que la agrupación "Por un Boca mejor" no estuvo presente en los dos últimos comicios, algo que va en contra del estatuto del club, ya que el reglamento indica que una agrupación pierde la calidad de tal cuando no participa en dos elecciones consecutivas o cuando no se presenta en tres alternadas.

"Me acabo de enterar que un socio ha impugnado la lista por la mala inclusión de una agrupación. Ya tengo a mis apoderados en Boca viendo todo y, si es necesario, haremos nosotros la presentación también", explicó José Beraldi, candidato a presidente del "Xeneize", en el programa Estudio Fútbol, que se emite por TyC Sports.

Las sanciones pueden ir desde reimprimir las boletas de Ameal sin la agrupación impugnada, hasta sacar completamente de la elección al binomio Ameal-Pergolini. Aunque, según Beraldi, "lo va a decidir la Inspección General de Justicia, a mi eso me escapa. Pero lo lógico sería que se impugne la lista", explicó.

El dirigente Carlos Aguas, miembro de la Comisión Electoral, brindó más información al respecto, también en diálogo con Estudio Fútbol.

"Se pide directamente la impugnación. Por lo pronto, le corrimos traslado a los apoderados de la lista de Ameal para que nos contesten. No tenemos pensado una postergación. Estamos a 48 horas de las elecciones y esto fue algo sorpresivo. Nuestra idea es que se desarrollen los comicios de igual manera, tratando de ver de qué manera podemos solucionar esta irregularidad", indicó. (NA y La Nueva.)