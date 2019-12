Informe de la OMIC

Entre los meses de enero y octubre del presente año, un total de 25.283 personas realizaron diferentes consultas y/o denuncias en los distintos espacios de atención que ofrece la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

La sede central se ubica en Donado 242, cuenta con personal en el Centro de Gestión Comunal que funciona en la terminal de ómnibus y los miércoles un agente del organismo recepciona casos en los centros NIDO de Vista Alegre y Villa Nocito.

Este volumen de usuarios y consumidores que concurre a la O.M.I.C. hace un promedio de 2500 atenciones mensuales.

Cabe destacar que también se recibieron 4298 consultas telefónicas y 2120 por internet.

Expedientes

Los expedientes se confeccionan cuando los usuarios y/o consumidores realizan una denuncia en la que puede estar involucrada más de una empresa. En cuanto a la cantidad de expedientes en estos cuatro años fue aumentando gradualmente:

Año 2016 – 1595 Expedientes

Año 2017 – 1788

Año 2018 – 1854

Año 2019 – 1894

Audiencias

Las audiencias de conciliación están estipuladas por ley y sirven para llegar a un acuerdo entre las partes (denunciante y denunciado). Esta instancia es obligatoria y su inasistencia injustificada puede derivar en una sanción económica para la empresa o comercio denunciado.

Si bien las firmas denunciadas se encuentran obligadas a asistir a ellas, no están obligadas a llegar a un acuerdo con el denunciante. No obstante ello, en la O.M.I.C. Se alcanzó un muy alto porcentaje de resolución de conflictos. En lo que va del año se resolvieron de común acuerdo, en audiencias de conciliación, alrededor de un 90 % de las denuncias iniciadas. Las que no son resueltas en esta instancia pasan a la Asesoría Letrada para ser analizadas a los efectos de determinar si corresponde sancionar o no a las empresas denunciadas.

En lo que va del año se celebraron 3046 audiencias (promedio de 15 diarias).

Acuerdos logrados

El alto porcentaje de resolución que mantiene la oficina a través de las audiencias de conciliación incluye la baja de tarjetas de crédito o seguros no solicitados por los consumidores, planes de telefonía celular mal facturados, acuerdos con obras sociales, entre otros. En algunos casos el acuerdo no implica dinero de por medio.

La suma de importes recuperados para los usuarios y/o consumidores oscila los quince millones de pesos hasta el momento.

Asesoría letrada

La asesoría letrada recibió en lo que va del año 139 expedientes para su posterior tratamiento. Del análisis de los mismos se puede establecer una sanción, en caso de entender que la empresa denunciada esta incumpliendo con la Ley de Defensa del Consumidor, la cual es enviada al tribunal de faltas para su ratificación y confirmación o por el contrario.

En lo que va de 2019 pasaron al Tribunal de Faltas 23 expedientes sancionatorios, mientras que 77 fueron archivados y el resto continúa en estudio.

Cuerpo de inspectores

Se encarga de las inspecciones, relevamientos y controles en los comercios de la ciudad, en función de la delegación de facultades de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

Hasta el 31 de octubre el cuerpo de inspectores realizó 71 operativos en diferentes comercios del partido de Bahía Blanca (White, Cerri y Cabildo), labrando 32 actas de constatación, las cuales fueron remitidas a la Dirección Provincial de Comercio de la ciudad de La Plata para su posterior sanción. Desde la ciudad de La Plata se recibieron 24 expedientes para ser notificados con multas que van desde los $3.500 a los $75.000.

Además los inspectores trabajaron, durante el presente año, en los relevamientos de los programas nacionales Precios Cuidados y Productos Esenciales. Del primero se contabilizaron 37 relevamientos, mientras que del Programa de Productos Esenciales fueron 38 los controles.

Otra de las tareas asignadas tiene que ver con las notificaciones, las cuales se realizan personalmente o por correo a través de carta certificada o carta documento.

Mediación comunitaria

En la O.M.I.C. también funciona el Programa de Mediación Comunitaria, servicio voluntario y gratuito disponible para personas e instituciones que se encuentran implicados en un conflicto comunitario o vecinal y que estén interesados en resolverlo a través de un acuerdo.

Entiende por conflictos vecinales todas las cuestiones que surjan en virtud de la convivencia entre vecinos, por ejemplo, ruidos y vibraciones molestas, mascotas, humo, olores o daños similares.

Desde los primeros días del año hasta fines de octubre ingresaron 65 pedidos de mediación.

Capacitaciones del personal

El personal se encuentra en constante capacitación. Han realizado cursos de Procedimiento administrativo, Diseño, formulación y evaluación de proyectos, Conformación y equipo de trabajo, Negociación y resolución de conflictos, Derecho Informático, nuevas tecnologías y perspectivas globales (Colegio de abogados) y Programa Iberoamericano en Derecho de Usuarios y Consumidores (dictado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor)

Además, se tiene activa participación en todas la reuniones organizadas por el Consejo Provincial del Consumidor y del Usuario (COPRODEC).

Charlas y disertaciones

Se concretan charlas informativas en las que se difunden los derechos de los consumidores para generar una conciencia social y responsable de consumo.

Las mismas se planifican para distintos niveles educativos (escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, estudiantes de la Universidad Nacional del Sur ) y en conjunto con PAMI se ofreció para adultos mayores. Además se realizaron charlas en diferentes barrios.