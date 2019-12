Plaza Lavalle: “Hay que darle otra estética a todo el sector”

A partir de la semana próxima, el actual secretario privado del intendente, Tomás Marisco, asumirá al frente de la flamante Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos.

“Es una cartera que se crea porque las ciudades como Bahía Blanca tienden a que ambos temas se vuelvan una cuestión de agenda. Además, en la nueva etapa de gobierno tenemos que ocuparnos de asuntos obligados, como el rediseño del sistema de transporte público porque se vencen los contratos con las empresas de colectivos. Ese es uno de los grandes desafíos para el año que viene”, le explicó Marisco a La Nueva.

Sostuvo que es prematuro dar definiciones sobre las ideas que tiene la Municipalidad sobre ese rediseño y que aún queda mucho trabajo por hacer con los sectores profesionales, las empresas y el sindicato.

“Sí está claro que existe una tendencia en el mundo a descomprimir de tránsito las zonas céntricas y peatonalizar. Pero el trabajo fuerte empieza ahora, la intención es trabajar durante la primera parte del año en la elaboración de planes y confección de pliegos. No quiero dar plazos seguros, aunque para agosto podríamos estar en condiciones de llamar a licitación. Lo que sí podemos confirmar es que el nuevo sistema de transporte empezará a funcionar a partir de 2021, probablemente en el primer o segundo trimestre”.

Al tomar el área de Espacios Públicos, uno de los primeros conflictos que deberá atender Marisco es la Plaza Lavalle, donde existe una polémica por el proyecto de un grupo inversor de crear cocheras subterráneas modificando el actual paseo.

“Surgió una polémica que se podría haber evitado si se hubiera fomentado la participación de más sectores. No tengo dudas de que hay que darle otra estética, no solo a la plaza sino a todo el sector. Por ejemplo podríamos pensar en un área peatonal importante, un pulmón no transitado por vehículos”.

Plaza Lavalle

Marisco dijo que el proyecto de las cocheras debe ser entendido como una posibilidad, pero lejos está de ser una decisión tomada.

“En los últimos días escuché que el hecho de declarar al proyecto de interés municipal le da discrecionalidad el Ejecutivo para avanzar y no es así. Es más, recordemos el caso de la pista de speedway donde hubo un proceso parecido y cuando la audiencia pública y el estudio de impacto ambiental dieron negativos, el gobierno municipal no se puso tozudo sino que aceptó reverlo. Con la Plaza Lavalle podría suceder lo mismo”.

Otro eje de la nueva secretaría serán los medios de locomoción alternativos, con las ciclovías como punto clave.

“Sabemos que son temas que despiertan polémica, tanto acá como en otras ciudades, pero la idea es reforzarlas y extenderlas. No descarto modificaciones en las actuales, sin embargo, lo que permanezca se va a poner en valor y estamos pensando en algunos cambios, como el reemplazo de los cordones de material que generaron muchas críticas”.

Las ciclovías despiertan polémica.

Marisco sostuvo que convocarán a una mesa a las partes interesadas, la cual incluirá a los comerciantes que reclamaron por las ciclovías.

“No tengo dudas que más temprano que tarde estos espacios se van a imponer”, dijo el funcionario.

El área de Seguridad Vidal también quedará dentro de la nueva cartera. “No tendremos el poder punitivo porque la inspección va a permanecer bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. Nuestro objetivo es apuntar fuerte a la concientización. Uno de los primeros proyectos es ir a los colegios secundarios, ya existe un programa llamado 'Mi primera licencia' para trabajar desde las bases”.

Respecto de los espacios públicos en general, sostuvo que durante la campaña electoral notaron mucha demanda de la población.

“La gente nos reclama poner en valor algunos espacios donde se nota el deterioro por el paso del tiempo y, también, crear lugares nuevos. Nuestra autocrítica en la materia es que siempre trabajamos enfocándonos en la infraestructura pero no prestamos tanta atención a la interacción de los vecinos con esos espacios. La idea es que la gente tenga más protagonismo, porque en definitiva para muchos de ellos estamos hablando del patio de sus casas”.

Finalmente habló del Parque Independencia. “En breve va a salir el concurso de proyectos para el Parque y luego vendrá la licitación. Entendemos que está encaminado porque se trabajó muy bien con los colegios profesionales”.