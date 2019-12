Dice que la obra social de los militares pone trabas para la operación de corazón de su hija

Una vecina puntaltense denunció que IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, pone trabas a la atención de su hija de 6 años, que padece una enfermedad cardiovascular congénita y debe viajar a Buenos Aires para operarse.

“No tenemos alojamiento y pasajes porque se manejan por reintegros. Para mí, es lo mismo que nada. No puedo afrontar los gastos y esperar a que me lo devuelvan. Además, retrasan los pagos por discapacidad”, se quejó Vanesa Vaz, madre de Clarita.

Contó que para el viaje anterior, su familia organizó un té bingo para juntar dinero y solventar los gastos de pasajes y estadía, y que en esta ocasión no saben cómo pagarlo.

Además, dijo que recibió amenazas de la jefa de la delegación local de IOSFA: “Me dijo que me iba a comer un juicio”.

Vaz explicó que Clarita tiene una comunicación interauricular, que es un orificio en la pared de las cavidades del corazón, que le impide llevar adelante una vida normal, pero que podría mejorar con una cirugía.

“Corre y se cansa. No puede jugar. Sólo necesita la cirugía para tener una vida mejor”, dijo.

“Hoy más que nunca no bajo los brazos por vos, hija. ¡Sos la razón más importante por la cual luchar! Te miro y me digo que es imposible que no te autoricen esto o lo otro... hoy más que nunca reivindicamos tu derecho a la salud que IOSFA se niega a darte, aunque quieran hacernos creer lo contrario”, escribió ayer Vaz en su cuenta de Facebook, por el Día de las personas con discapacidad. (La Nueva., Airevisión Punta Alta y Punta Alta Visión Noticias)