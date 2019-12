Alberto Fernández, sobre Macri: "Se fue y dejó todo este bodrio"

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado "un desquicio, un bodrio", aunque advirtió que no va a "hablar de la herencia" recibida.

"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo", sostuvo el mandatario, en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

En diálogo con Radio Continental, el jefe de Estado agregó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas".