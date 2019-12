Hubo final feliz en Ascasubi: Falucho volvió a su casa y su dueño no tuvo que entregar el auto como recompensa

El hombre de Hilario Ascasubi que había puesto su auto como recompensa para que aparezca su perro finalmente tuvo suerte: Falucho pudo regresar a casa.

Carlos Quiroga, un jornalero que trabaja en la cebolla en el sur de Villarino, tenía la corazonada de que se lo habían llevado para Bahía Blanca, a 120 kilómetros de su pueblo. Y tenía razón.

Falucho, 50 % saluki y 50 % galgo, apareció en nuestra ciudad y el que se lo entregó fue José Acosta.

"Todavía no puedo dar con la persona que se lo llevó. Espero no dar con esa persona y que con el tiempo pague por lo que hizo y no se lo vuelva a hacer a otra persona", dijo en su Facebook, donde dio la novedad y agradeció a todos por compartir su historia.

"No se imaginan la alegría que estoy pasando y lo contento que estoy al tener a mi compañero junto a mi lado", agregó.

"Agradezco a José Acosta que fue la persona que me lo devolvió y que lo tenía en su vivienda del barrio Maldonado. Está más que presente que no se le entregó nada a cambio pero en unos días voy a llevarle un regalo de mi parte por devolver a mi amigo", explicó, por lo que no tuvo que cumplir su promesa.