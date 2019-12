Cortes parciales y largas filas de autos en el ingreso a Pehuen Co

En la ruta 113/02 de ingreso a Pehuen Co, los vecinos de la villa realizan una manifestación mediante la cual reclaman la reincorporación del enfermo y el destino de materiales e insumos para el buen funcionamiento de la sala médica, que representa el único servicio de salud en la localidad turística.

Ayer, se llevaron a cabo cortes similares y hoy se inició antes del mediodía y se extenderá hasta pasadas las 15 aproximadamente. Se trata de interrupciones parciales (de unos cinco minutos) en el tránsito. No obstante, la afluencia de visitantes en este día de calor provocó, por momentos, largas filas e incluso se dijo que algunas familias decidieron desviar su viaje hacia Monte Hermoso.

Claudio, uno de los vecinos, dijo que el intendente (Mariano Uset) "dice que destinará un mejor enfermero, lo cual nos parece una posición autoritaria. Nosotros conocemos a la persona recién despedida, sabemos de su vocación y además vive aquí. Sus problemas con el municipio surgieron cuando reclamó por el pago en término de su salario, ya que siempre le abonaban con demoras", indicó.

En tanto, Pedro, residente en Pehuen Co desde hace 57 años, se lamentó y avergonzó por la situación.

"Es una vergüenza que tengamos que llegar a esto. La sala está destruida. Cuando llueve, cae más agua adentro que afuera. Tapan las camas con bolsas, no hay alcohol ni algodón. no hay nada. No se trata solo del despido del enfermero sino de las condiciones de la sala. La atención es buena pero no tienen los medios para trabajar. El intendente no nos escucha".