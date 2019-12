En nuestra ciudad, no hay pileta más linda que la de la Asociación Empleados de Comercio

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Los empleados de Comercio tienen motivos para inflar el pecho. El predio de piletas ubicado en el complejo "Ezequiel Crisol" es un verdadero motivo de alegría, especialmente cuando de diversión se trata.

El primer domingo de la temporada estival 2020 -un día después de la llegada del verano- arrojó un lleno total, con familias enteras disfrutando a pleno de un día ideal para bañarse en las piletas.

Y los asistentes reconocieron el esfuerzo de quienes dedicaron su tiempo a embellecer el lugar y a cuidar cada sector como si fuera su propia casa.

"Esto es muy lindo, maravilloso. El día ideal, las piletas hermosas y limpias y, como agregado, los toboganes. Siento que estoy de vacaciones lejos de mi casa", dijo Sonia, sonriente y feliz por una jornada que le produjo una gran satisfacción.

"Mis hijos están tan contentos como yo. No vino mi marido (risas), se lo pierde. Pero ellos (por Felipe y Agustín) están chochos, no paran de tirarse al agua y de subirse a los toboganes", contó una joven mamá que no llega a los 30 años, pero que parece haber encontrado el sitio ideal para pasar parte de sus vacaciones.

Cerca de allí, pero en la pileta para los chicos, Yolanda miraba atentamente cómo los chorros de agua caían sobre su hija Alma.

"En casa se divierte con los baldazos de agua y la pelopincho, pero acá está en su salsa. Se para abajo del chorro y sale corriendo cuando recibe el baldazo (risas). Y después se tira a la pile. Es un show", remarcó Yolanda.

"Todo esto es maravilloso. Pese a estar lleno hay lugar para todos y se puede disfrutar sanamente, compartiendo con otros chicos y divirtiéndonos todos", aseguró.

A la subida del Tobogán, los jóvenes Ezequiel, Matías y Marcos esperaban ansiosos la posibilidad de subir para arrojarse.

"No corremos carrera, pero subimos todas las veces que podemos. Es como estar en un parque acuático, como el de "Mardel", al que también voy a ir", dijo Ezequiel, tomó la posta y le ganó de mano a sus compañeritos.

Y así pasaron las horas, entre chapuzón y chapuzón, sin tener en cuenta el reloj para llevarse a casa el mejor regalo de un día distinto: agotarse al máximo para repetir al siguiente domingo...

Ganadores de los sorteos

El sorteo de Navidad y Fin de Año que se realizó en un local comercial, con la presencia de Miguel Aolita, arrojó a los siguientes ganadores:

-Hernán Cristobo (afiliado 45.253), ganó 50.000 pesos.

-Gustavo Hernández (49.209), 30.000 pesos.

Carina Torreblanca (afiliada Nº 41.664, de Pedro Luro).

-Canastas navideñas: Christian Sánchez (48.751), Anabel Bonifaci (44.780), Guillermo Rojas (46.802), Franco Romagnoli (40.100), Néstor Bonifazi (40.753), Jorge Rebolledo (47.872), Luciano Calcagno (46.436), Diego Mattianda (40.702), Silvia Belinghieri (25.946), Julio Martín (34.610, jubilado) y Carina Torreblanca (41.664, de Pedro Luro).