El balance de los secretarios generales: lo bueno y lo malo que arrojó el año que se va

Se va un nuevo año y con él aspectos positivos y negativos. Los gremios hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores de la mejor manera, aunque no resultó sencillo.

Lo bueno y lo malo quedó reflejado en la voz de cada secretario general.

Hugo Modarelli (secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, filial Bahía Blanca)

Lo bueno

-"Los convenios con piletas UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Urgara, Liniers y Sansinena. Además, entrega de útiles preescolar, primarios, secundarios y universitarios; y Campaña Oftalmológica para hijos de afiliados en edad escolar”.

-"Baile de Ritmos Caribeños, durante todos los viernes, además de cursos a distancia; Campus Virtual, cursos semi-presenciales; Día del Padre, con sorteo de relojes; Fiesta Día de La Mucama (2 de agosto) y festival del Día del Niño.

-"Participación en el 54° Congreso de FATSA, que contó con la presencia del entonces candidato a presidente Alberto Fernández”.

-"Fiesta Día de la Secretaria (4 de septiembre); Tercer Encuentro Deportivo Amistad: Fútbol, Pádel y Vóleibol, realizado en el Centro Recreativo Juan XXIII y Streaming: "Jornada Día del Trabajador del Cuidado y Jornada de Capacitación Sindical a cargo del doctor Marcelo Calace”.

-"Lograr mantener una paritaria acorde a la inflación, incluso, superándola en algunos convenios”.

-"Tuvimos la suerte de poder volver a Cataratas del Iguazú, viaje coordinado por la Secretaría de Turismo”.

-"Queremos destacar que en este año en particular, mas allá de algunos inconvenientes con retraso de pagos de sueldos, nuestro gremio no ha sufrido de pérdidas de puestos laborales en masa e, incluso, el plantel se ha incrementado en varias instituciones. Esto se debe a una acertada gestión en casos particulares y a todo el esfuerzo de la familia de sanidad”.

Lo malo

-“La crisis de nuestro país, impulsada por un gobierno poco sensible a los reclamos de los trabajadores. Trajo, en consecuencia, algunas pérdidas de puestos de trabajo y cierre de empresas”.

-"La escalada del dólar provocó un aumento exorbitado en los insumos médicos que, en conjunto con la recesión y la demora en pago de aportes, influyó negativamente en nuestra Obra Social”.

-"Los tarifazos y la inflación afectaron de sobre manera a la clase media, y los trabajadores de sanidad no fueron la excepción”.

Miguel Agüero (secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales)

Lo bueno

-"Se hizo una lectura muy importante de lo que sería el año y se firmó una paritaria muy buena, consensuada con el Ejecutivo, en la que se contemplaron los índices inflacionarios para los incrementos salariales. Eso llevó mucha tranquilidad a los trabajadores, que supieron de antemano que no iban a perder poder adquisitivo”.

-"También se llegó a una relación de adultez con el Ejecutivo, entendiendo que nosotros no somos enemigos, sino que el empleado municipal es el que lleva a cabo las decisiones que ellos toman en la gestión”.

-"En lo personal, mi enfermedad me dio un respiro en 2019 y me permitió enfocar mis energías en el sindicato”.

Lo malo

-"Me dolió la cantidad de afiliados que se acercaron al gremio necesitados de ayuda social, lo que marcó el presente económico del país. Fue la primera vez que lo vi en forma tan masiva, ya que pasaron de pedir dinero para darse algún gusto a solicitar ayuda para pagar servicios, impuestos o tarjetas de crédito. Tuvimos que salir a respaldar esa necesidad, reforzando la partida prevista. Hubo gente que vino a las 4 de la mañana a hacer cola y mucha otra que se fue llorando cuando se acababa el dinero”.

-"También me dolió tener que tomar decisiones internas, apartando dirigentes que no hicieron bien las cosas. Yo no puedo aceptar manzanas podridas en el cajón, pero me dolió tomar esas decisiones porque había confiado en el potencial de esa gente”.

-"Otra decisión complicada fue la de ir como candidato a concejal o no. Muchos apoyaron mi postura de mantenerme al margen y a otros les molestó. Pero yo sentí que no era el momento de volcarme a la política”.

Gabriel Matarazzo (secretario general de sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca)

Lo bueno

-"Fue un año muy malo en líneas generales para nuestro sector. Debo agudizar mucho el ingenio para remarcar algo, pero podría ser el presente que vive la refinería Eliçabe en nuestra ciudad, que está produciendo al máximo de su capacidad y con promesas de ampliación en un corto plazo. Luego de vivir mucha incertidumbre en años anteriores, da la sensación que se encaminó”.

-"En 2020 espero reactivación, con un Estado que se involucre, cumpla su rol de contralor y genere políticas de crecimiento. Ya quedó demostrado que el mercado no puede ser el único regulador del sector”.

Lo malo

-"Los despidos injustificados e imprevistos en Oiltanking de principio de mes. Fue un golpe que no esperábamos y que nos obliga a cerrar el año de la peor manera”.

-"También genera un estado de incertidumbre en nosotros y los trabajadores la situación de ajuste que atraviesa la planta de YPG Gas, como así también el funcionamiento de la empresa Biobahía con el tema de los biocombustibles”.

Miguel Aolita (secretario general de la Asociación Empleados de Comercio)

Lo bueno

-”Dentro del mal panorama general, lo bueno es haber podido recuperar la fuente de trabajo de algunos trabajadores que fueron despedidos, gracias a las gestiones que pudimos hacer en conjunto con nuestra Federación y con el Ministerio de Trabajo. Eso nos sucedió con la empresa Musimundo, aunque también es cierto que en otros casos no se pudo hacer nada y lo lamentamos profundamente”.

-"En el gremio pudimos cumplir con los objetivos planteados, como son los habituales festejos anuales que le preparamos a nuestros trabajadores. Salvo la fiesta del Día del Trabajador, que no se llevó a cabo por los despidos que tuvieron lugar en ese período, especialmente los trabajadores de Lucaioli, el resto se cumplió a rajatabla”.

-"Llegamos a fin de año con un balance muy positivo -participaron 600 afiliados- y con actividades que recargan de energía, como es la habilitación de la pileta de nuestro predio. En lo deportivo el gremio también tuvo marcada participación ganando la final del torneo Intersindical y el placer lógico de haber subido a un auto de carrera para dar una vuelta al autódromo de Aldea Romana. Lo hice con Sebastián Pérez, corredor de TN”.

-"Estando arriba del auto se me vino a la mente la figura de Ezequiel Crisol que, seguramente, ese el cielo debe estar disfrutando de la habilitación de un nuevo autódromo para la ciudad en el lugar por el que él tanto luchó”.

Lo malo

-"La crisis que vive nuestro país y que este año afectó, de manera puntal, a todo el comercio, además de las pequeñas y medianas empresas, y a la grandes empresas. Bajó la unidad de venta en electrodomésticos, vestimenta, calzados y alimentos, entre otros rubros. Ha habido un menor consumo producto por el bajo poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”.