Un perro callejero “en adopción” mordió a una chica y a su mascota; dicen que ya atacó a otros

Una joven puntaltense denunció que un perro callejero la atacó a ella y a su mascota en la puerta de la casa de sus familiares.

Ocurrió el pasado 24 de diciembre a la mañana, en 2 de Julio y Pellegrini, a la vista de los vecinos, y ahora el perro agresor está “en adopción”.

“Fue un ataque violento e inesperado cuando estaba bajando del auto con mi perrita. Alcanzó a separarlos mi hermano”, contó Romina Perín. Su mascota “Kiwi” sufrió graves heridas y debió recibir asistencia veterinaria; a ella tuvieron que atenderla en el hospital por mordeduras en una pierna.

“De los nervios y la cantidad de sangre que había, no me di cuenta de que también me había mordido”, le dijo a La Nueva.

El animal quedó al cuidado de la agrupación mascotera Dejando Huellas, que ese mismo día publicó en su cuenta de Facebook que ese perro estaba en la cortada de 2 de Julio, que buscaban a su dueño y que de no encontrar a su familia lo darían “en adopción con seguimiento”.

La publicación generó más quejas de quienes consideran que ese perro no es apto para estar en una casa con una familia ni en la calle.

Según una usuaria de Facebook, ese mismo día el animal atacó “a todo perro que se le cruzó”.

Otra mujer contó por la red social que mordió a su perra pitbull, que iba con bozal, collar y correa: “¿Hasta cuándo con los tutores irresponsables? Para darlo en adopción hay que rehabilitarlo”

“Fue en el centro, tiraba mordiscones para todos lados y la gente estaba asustada. Había criaturas y pudo haber mordido a alguien”, relató una testigo del ataque al pitbull.

Perín, la joven mordida, se quejó además de que cuando hoy intentó hacer la denuncia en la Municipalidad (porque ayer fue feriado y no atendían), le informaron que debe hacerse dentro de las 48 horas, presentar un certificado de la atención hospitalaria y esperar la presencia del baqueano, de un policía y de un proteccionista que constaten las lesiones.

El protocolo de actuación fue confeccionado el año pasado entre la Municipalidad y esta misma agrupación, se centra mayormente en denuncias de maltrato animal y solo un párrafo habla de qué hacer si te muerde un perro.