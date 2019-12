Choque en Jujuy y Roca: "No tuve nada que ver", dice el acusado

Matías López, el señalado como responsable de chocar y herir a dos motociclistas anoche dijo que "no tuvo nada que ver con el caso" y que a él lo imputaron porque "una señora declaró que vio mi patente tras el choque".

"Mi intención era ir por Catamarca, pero como estaba cortado me tuve que desviar por calle Jujuy, ahí vi que había muchos policías y el auto que iba adelante mío bajó la velocidad", comenzó su relato con La Nueva. el jugador de Sporting.

"Uno de los policías me miró, veo que había un choque y a la cuadra me pararon", agregó el joven al que le secuestraron su vehículo por el choque que dejó dos heridos en Roca y Jujuy.

"No tiene sentido lo que pasó, si choco a alguien me quedo en el lugar, no me voy y después vuelvo a ver qué pasó", explicó.

"Mi camioneta es viejita, tiene muchos abollones, pero está a disposición para que les hagan las pericias y que vean que son todas viejas", dijo y agregó que según supo la declaración de las víctimas lo favorece.