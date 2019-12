Para responder: qué le dirías...

Por Brenda Ghiberti y Sol Azcárate

#LaNuevaOla, el espacio que sale una vez por semana en nuestras historias de Instagram, presenta un especial de fin de año sobre los temas que marcaron la agenda del movimiento feminista durante 2019.

En una entrevista sobre el Cupo Laboral Trans, la activista transfeminista y miembro del Observatorio de Género de la UNS, Saira Millaqueo contestó la consigna "¿qué le responderías?", luego de mostrarle comentarios que dejó gran parte de la audiencia tras conocerse la noticia de que el Concejo lo aprobó en la ciudad.

a: ¿Y si en vez de exigir el cupo no exigen que se entre por capacidad? Al final ese cupo termina siendo más discriminatorio. Creo que tienen los valores dados vuelta.

b: ¿Cupo Trans? No entiendo. Es que a la fuerza quieren obligar a las empresas a tomar trans. Bueh. Como ciudadano, ¿a dónde me quejo si no quiero pagar con mis impuestos la operación trans, las hormonas, el psicólogo, etcétera, que se le dan gratis? ¿y ahora esto?

¿Qué le responderías?

—En primer lugar, cuando pedimos la creación de cupo dentro del sector público es porque claramente en la sociedad hay algo que está faltando y no se está contemplando. Es por eso que el Estado tiene que ser el primer replicador de buenas prácticas y el que debe dar el ejemplo en torno a estas iniciativas. Me pregunto muchas veces cuántas travestis vemos trabajando en un supermercado o en una oficina, y eso no es muy común por el hecho de que todavía sigue existiendo la discriminación. Exigimos que el Estado sea el agente replicador para la inclusión. En cuanto a la asistencia de la salud integral es necesario porque principalmente hay una legislación vigente, la Ley 26.743 que es la ley de Identidad de Género, que contempla todas las intervenciones quirúrgicas y hormonales. Cuando la sociedad no respeta determinados derechos, es el Estado quien debe garantizar el acceso a esos derechos. Es por eso que la ley de Identidad de Género es pionera en el mundo, es una ley que reivindica los derechos humanos y que reivindica el valor del género autopercibido.

¿Y qué pasa cuando se cuestiona que las personas trans tienen que tener capacidad para ocupar ciertos espacios?

—Creo que cualquier persona puede desenvolverse dentro de un cargo en el sector público. siempre y cuando tenga la motivación, las oportunidades y, por sobre todas las cosas, la posibilidad de desarrollar su vida con tranquilidad, con respeto y con integridad.