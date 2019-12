Experiencias y convicciones de los seis ediles que dejaron sus bancas en el CD

Los seis concejales que cumplieron con su mandato se despidieron del ámbito legislativo.

Roberto Colantonio (Frente Renovador) dijo que “espero haber estado en el lugar de oposición responsable. Tanto los bloques opositores como el oficialista transitamos por periodos de trabajo en comisiones y búsqueda de consensos que ayudaron a la gobernabilidad del municipio, por años ordenado, pero a su vez de no tan fácil sustentabilidad”.



“Hoy, y ante la situación crítica que atraviesa nuestro país, confío que los argentinos comenzaremos a transitar caminos que no sean los del desencuentro y agravio. Esto es lo que la ciudadanía nos reclama. Hay quienes viven de la confrontación y la grieta, y eso no es bueno para el país”, dijo Colantonio.

El edil Sadi Gelós (IVR) indicó que no es necesaria la uniformidad de ideas porque “la democracia exige un sentido básico de solidaridad, a pesar de nuestras diferencias. Porque estando juntos detrás de un objetivo en común, se puede avanzar. Y eso es lo que hemos logrado”.



“Fue en los barrios, en la calles de Punta Alta, donde fui testigo de la fuerza, de la fe y de la dignidad de los trabajadores ante las dificultades. He llorado con las familias enlutadas buscando respuestas a la pérdida, tal el caso de los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan".

“Y así fue como aprendí que el cambio sólo ocurre cuando la gente se involucra, se compromete y se une para exigirlo. Tengo la convicción de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, de la existencia de derechos inalienables", dijo Gelós.

Silvina Herrero (Cambiemos) sostuvo que "me voy fortalecida y con la experiencia que este periodo me sumó. Mis compañeros me enseñaron que perseverando y batallando se puede llegar a la meta", tras lo cual agradeció al intendente Mariano Uset y el resto de los concejales.



En tanto Gabriel Maciel (FR/PJ) dijo que "aprendió con la responsabilidad con la cual se debe trabajar en el ámbito legislativo y para ser una oposición seria".

"Trabajé para llevar soluciones a los vecinos. Es importante continuar con el Código de Zonificación, un proyecto desarrollado, y muy bien, por la concejal oficialista Diana Durán".

Pediconi, en un barco comandado por Uset

Raúl Pediconi (Cambiemos) sostuvo que "mi rol fue acompañar, dialogar, consensuar y buscar la manera de llegar, en buenos términos, a los acuerdos necesarios para la aprobación de los proyectos".

"El resultado final no siempre fue el esperado, pero nunca dejé de intentarlo. Culmino mi mandato orgullo y convencido. Orgulloso de haberme subido al barco que puso proa al cambio desde el 2015, comandado por nuestro capitán, el intendente Mariano Uset".

"Convencido de que el camino es el correcto. Así lo ratificaron 22 mil rosaleños a través de su sufragio".

Políticamente incorrecta

Vanessa Rodríguez (Frente Renovador) dijo que a la distancia se trata de sacar lo mejor de todo lo vivido, "debo reconocer que me tocaron momentos sumamente delicados estando al frente del CD, como fue el conflicto de poderes. Pero gracias a la colaboración de los todos los concejales, supimos hacer lo correcto".

"También afrontamos manifestaciones que se sentían damnificados. Siempre di la cara, siempre los escuché. Otro hecho, se pretendió destituir a un intendente. Esto lo fortaleció".

"Pido disculpas a quienes se sintieron defraudados cuando decidí separar mi banca de la IVR. Nunca me pude sobreponer a la traición que sentí cuando se armó una lista paralela que llevaba al hoy intendente y secretaria de Gobierno como concejales en 2013".

"La política es la herramienta democrática para cambiar la realidad y si uno es mala gente haciendo política, es porque es mala gente siempre. Una vez más estoy siendo políticamente incorrecta".