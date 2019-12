Sportiva campeón: "Estamos muy felices, esperamos esto todo el año"

Sociedad Sportiva venció ayer a Universitario y volvió a coronarse como el mejor equipo del hockey local luego de 10 años de sequía.

Si bien había podido consagrarse a nivel regional, el blanco, que venía de perder 2 finales, no podía lograrlo en nuestro medio.

Todos esos vaivenes los vivió María Itatí Ruilópez, capitana y símbolo de las "Palomas", que ayer volvió a sentir y disfrutar lo mismo que en 2009.

"Estamos muy felices, no sé como explicar con palabras esto que logramos. Matilde, Kachi y yo somos las que seguimos acá y por fin se nos dio", dijo "Tati".

Ficcadenti, Devizzi y Tati Ruilopez, otra vez campeonas en su club.

Ella, junto con Matilde Ficcadenti (titular hoy) y Katia Devizzi (no jugó el último tramo del año) son las 3 jugadoras que repiten del Apertura 2009.

Al igual que en la final de los playoffs, las "Palomas" se impusieron ayer por penales (4 a 1) luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. Con el tanto convertido por Josefina Spinelli, el equipo que conduce Sergio Nasso logró marcarle por primera vez en 4 partidos en el tiempo regular al albirrojo, que culminó el año invicto.

"Obvio que tiene un plus que sea contra Uni, que no le habíamos ganado y no le habíamos hecho goles, somos un superclásico y haberle ganado es una cosa hermosa", admitió Ruilópez.

"Cuando nos metieron el gol como que nos sorprendimos -agregó-, pero después lo supimos levantar. El tercer y último cuarto fueron nuestros, jugamos muy bien. Después, en los penales, la 'Colo' fue una animal y las chicas que tiraron estuvieron muy bien, con la mente fría".

Hoy Sportiva pudo desahogarse luego de tropezar en la final del Apertura (ante Monte) y Clausura (Universitario).

"Este partido lo estuvimos esperando durante todo el año, sabíamos que era una solo torneo y era este el partido. No pensamos en el Regional ni nada, era llegar a este partido y ganarlo. Por suerte lo pudimos lograr y estamos muy contentas", remarcó "Tati".

La capitana, además, marcó cuáles fueron las claves para consagrarse.

"Este año estuvimos más unidas que nunca, tuvimos mucha humildad, compromiso y solidaridad", enumeró.

Al igual que en la definición de los cruces y en el histórico tercer puesto de Bahía en el Campeonato Argentino hace meses atrás, la arquera puntaltense Lucía López Izarra fue la heroína atajando 3 shoot out.

"Mi amiga es una bestia. Arrancó muy arriba en el Seleccioando y hoy (por ayer), cuando llegamos a los penales, sabía que ganábamos porque la 'Colo' estaba muy arriba y hoy volvió a estarlo", cerró.