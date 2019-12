Verano 2020: vuelven a Monte Hermoso las funciones de cine y los recitales frente al mar

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La temporada 2019/2020 en Monte Hermoso viene con sorpresas. Según confirmó el secretario de Turismo, Franco Gentili, en enero y febrero volverán las funciones de cine al Centro Cultural y los recitales de rock frente al mar.

“Kapanga, Non Palidece y La Mancha de Rolando están confirmados en un 99%, pero esperamos cerrar con dos o tres bandas más, alguna de ellas de la región y con un alto nivel de convocatoria. La idea es que actúen en los paradores, con entrada libre y gratuita. No pensamos en un gran recital, sino en varios distribuidos entre enero y febrero”, anticipó Gentili a La Nueva.

En cuanto al regreso de las funciones de cine, dijo que fue posible gracias a un acuerdo cerrado con un productor, con el permiso del INCAA.

“Habrá películas de todo tipo, no sólo cine nacional. La semana que viene haremos las pruebas y, si todo anda como esperamos, tendremos dos funciones por semana. Es algo muy valioso para nosotros, porque hace no menos de 10 años que no tenemos cine en Monte”, destacó.

En estos días también se está cerrando la cartelera teatral del Centro Cultural.

Hasta el momento, una de las obras confirmadas es “Burlesque Baires Show”, con Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Sáez y La Queen, y la dirección de Osvaldo Laport.

“Estamos a punto de cerrar con un artista argentino de nivel internacional, y ya tenemos confirmadas obras unipersonales como las de Gato Peters y Dalia Gutmann. Además, vamos a tener dos shows tributo a Soda Stereo y Queen, con las bandas El Cuarto Soda y Reina Madre”, señaló.

En cuanto a lo que viene en diciembre, Gentili recordó que hoy está prevista la realización de la competencia pedestre Monte Corre Nocturno. El próximo gran evento será la Fiesta de Fin de Año -el 1 de enero, a las 0.45-, que incluirá un show de fuegos artificiales y la actuación de la banda bahiense Lo que Quedó.

“Esa semana va a arrancar la afluencia turística masiva, aunque no descartamos que en Navidad recibamos a una buena cantidad de personas. Desde el 28 hasta el 1 o 2 de enero esperamos un lleno total”, señaló Gentili.

El funcionario dijo que las expectativas “son muy buenas”.

“Creemos que la gente se va a mover mucho por la costa, por los destinos internos. Hoy tenemos un 20 a un 25% más de reservas que el año pasado, tanto en alquileres como en hoteles; si mantenemos precios y tarifas competitivas, el tiempo nos acompaña y sostenemos la oferta de espectáculos, vamos a tener una muy buena afluencia”, pronosticó.

Contra las colillas, una novedosa propuesta

Otra característica del verano -destacó el funcionario- será la puesta en marcha de la ordenanza que prohíbe el uso de vasos plásticos de un solo uso (descartables) y los cubrecubiertos de celofán, que se suma a normas similares relacionadas con sorbetes y bolsas de nylon tipo camiseta.

También se relanzará la campaña "Orilla sin colillas".

“Vamos a reeditar la campaña de concientización sobre la contaminación que causan las colillas de cigarrillos. En este marco, vamos a repartir unos tubitos plásticos para que los fumadores puedan guardar allí las colillas y luego las descarten como se debe”, anticipó Gentili.

La comuna también extenderá el programa de doble bolsa -verde y negra- para residuos orgánicos e inorgánicos.

“Queremos que el turista también se sienta parte del cuidado de la playa”, señaló.

También se está analizando lanzar una campaña de reparto de bolsas reciclables en comercios, con mensajes en favor del medio ambiente y el cuidado de la playa.

Más reservas que en diciembre de 2018

Empresarios del sector inmobiliario confirmaron a La Nueva. que los niveles de reserva siguen siendo, a esta altura de diciembre, entre un 15% y un 25% más elevados que hace un año.

“En promedio, tenemos un 20% más de contratos cerrados que en diciembre de 2018. Las expectativas son buenas”, señaló el agente inmobiliario Daniel Luis.

El empresario dijo que la última gran temporada fue la 2015/2016, y que de allí en más no se registraron más que caídas en la afluencia.

“Ese enero de 2016 fue tremendo. La gente venía y dormía arriba de los autos hasta que se desocupara una casa, o se iba a Coronel Dorrego. De ahí en más, año a año no tuvimos más que caídas en la afluencia. Este año parece que la tendencia se revierte. Por estos días no paro de responder mails, mensajes y llamados, cosa que otros años no pasaba”, señaló.

Su colega Federico Blum coincidió en que la tendencia es alentadora, pero aclaró que aún es temprano para hacer análisis sobre la futura afluencia.

“Hoy hay más reservas, pero no sabemos si es porque efectivamente aumentó la demanda o porque la gente ha reservado antes para tratar de congelar precios ante posibles nuevos aumentos”, explicó.

“En principio, parece que tendremos una buena temporada, pero para afirmarlo con certeza se tendría que sostener la demanda actual por las próximas semanas”, agregó.

Entre las razones que explican este fenómeno, los empresarios hablan de un factor decisivo: el valor del dólar.

“Mucha gente ya no puede viajar al exterior, y eso beneficia a los destinos nacionales. Hace un año, sin el cepo, con un dólar a 37 pesos y con paquetes turísticos a pagar en cuotas, la gente se iba afuera; hoy, creemos, esa misma gente se va a volcar a la costa argentina”, dijo Luis.

Otro elemento clave son las tarifas de alquiler que, según coincidieron los empresarios, no se han incrementado más que un 30% a 40% respecto del año pasado.

“El promedio está cerca del 35%, lo que está en línea con lo que propusimos desde las inmobiliarias. Es cierto que está por debajo de la inflación y con seguridad esto va a afectar la rentabilidad de los propietarios, pero el mercado no da para más. Los sueldos aumentaron este año un 30% o 40%, no más, y hay que adaptarse a ese bolsillo”, enfatizó Blum.

Luis remarcó que “la gente ya no se está quejando tanto de las tarifas”.

“Esto es señal de que están en valores razonables. Hoy se alquila una casa para 4 a 6 personas a un promedio de 3.500 pesos por día, cuando un kilo de helado cuesta 400 o 500 pesos. Otros años los alquileres quedamos altos, pero este año estamos bien”, opinó.

Los inmobiliarios creen que el inicio real de la temporada -esa fecha en que el balneario se llena de gente- será el viernes 27 o el sábado 28 de este mes. Para ese fin de semana se prevé una afluencia que cubra el 100% de las plazas disponibles, con permanencia, al menos, hasta el 1 o 2 de enero.

“Año Nuevo es una fecha que ya se instaló en el calendario -sostuvo el asesor Ricardo Semillán-. Para esa fecha hay muchas reservas por 3 a 5 días. Luego se advierte un descenso de la demanda, pero vuelve a tomar impulso hacia el 7 de enero. Es una demanda que podríamos calificar como buena”, enfatizó.

La segunda quincena de enero -coinciden- volverá a ser la más importante del verano, mientras que la primera de febrero tendrá características similares a la del primer mes del año.

“La incógnita es la segunda de febrero, porque el 24 y 25 serán los feriados de carnaval, que siempre convocan a mucha gente”, confió Luis.

Los inmobiliarios también prevén un intenso flujo de turistas durante los fines de semana (sobre todo de quienes provienen de 100 a 150 kilómetros a la redonda) y estadías cortas (3 a 5 días, en promedio).

Algunos precios de alquileres, por estos días

Monoambiente. Se alquila por 2.000 a 2.200 pesos diarios.

Departamento de 1 dormitorio. El clásico “dos ambientes” cuesta de 2.000 a 3.200 pesos diarios, según la fecha elegida y la cercanía al centro y al mar.

Departamento/casa de 2 dormitorios. Para 4 a 6 personas, se alquila a partir de los 3.400 a 3.700 pesos diarios.

Chalets. Desde los 5 mil pesos (hasta 6 personas).

Casas grandes. Las propiedades para 8 a 10 personas, con buen nivel de confort, no se consiguen por menos de 5.500 a 6.000 pesos diarios.

Semipisos frente al mar. Con dos habitaciones, cochera y wifi (entre otros servicios), parten desde los 6 mil pesos. Si ofrecen además desayuno seco o servicio de mucama, ese valor se eleva.

Una cabaña para 5. Alrededor de 7 mil pesos diarios. Incluye servicios de desayuno y ropa blanca, así como acceso a un complejo de piscina en la playa.