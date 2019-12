Bevilacqua: “Quiero que Villarino sea uno de los mejores distritos de la zona”

En el marco del acto de jura para el período 2019/2023, el intendente Carlos Bevilacqua dijo que trabajará para que “Villarino sea uno de los mejores distritos de la zona” en materia de desarrollo y bienestar para sus habitantes.

En el colmado salón de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, el jefe comunal dijo que su trabajo en los próximos años tendrá tres ejes: cuidado del medio ambiente, obras de saneamiento y educación.

“En medio ambiente vamos a profundizar el trabajo, mejorando las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Es tiempo de hacer un trabajo más profundo, para lo cual necesitaremos apoyo provincial y nacional, y llegar a la separación de residuos en origen”, enfatizó.

Bevilacqua también se propuso como meta “que todos los hogares de Villarino tengan acceso a agua y cloacas”.

“Hoy tenemos un promedio de cobertura del 50%. Se hizo mucho, pero es una deuda que no hemos podido saldar. En estos 4 años quiero llegar al 100%. Respetar la dignidad de las personas es darle los servicios básicos. Yo no comulgo con la idea de que las obras enterradas que no ve nadie no valen la pena”, subrayó.

El momento de la jura.

En cuanto a la educación, destacó los convenios firmados con el Polo Tecnológico del Sur y los que se realizarán con universidades nacionales, a fin de que en el distrito puedan dictarse carreras a distancia.

“Vamos a invertir en la educación y la capacitación tradicional, pero también en las nuevas carreras, como robótica. Desde el municipio tenemos que apostar a la innovación, la tecnología, la programación digital. Si los gobernantes no entendemos que el futuro está aquí, lo van a sufrir los vecinos y nuestros chicos. Tenemos que apuntar a eso, y lo vamos a hacer desde el municipio”, se comprometió.

“Esto irá de la mano de más y mejor conectividad. Vamos a trabajar para extender las redes y anillos de fibra óptica”, añadió.

“Quiero que Villarino esté entre los mejores distritos de la región, entre los más modernos. Y lo vamos a lograr porque tenemos ganas, capacidad, entusiasmo para cambiar la historia. Para eso vinimos a la política y para eso llegamos hasta acá”, completó.

Bevilacqua dijo que confía en que podrá trabajar “codo a codo con la Provincia y la Nación” para lograr estos objetivos.

También subrayó que continuará luchando “para que Villarino sea reconcido como integrante de la Zona Patagónica” y por una nueva ley impositiva para los combustibles que no perjudique directamente al distrito -como la actual-, e instó a que todas las fuerzas vivas del distrito y legisladores se unan detrás del objetivo de renovar, antes de fin de año, los beneficios dispuestos para el distrito por ser parte de la Zona Austral Desfavorable.

El valor del compromiso vecinal

Bevilacqua destinó el inicio de su discurso a recordar la formación del partido vecinal que lo tiene como líder, Acción por Villarino.

“Fue todo un desafío, porque se conformó convocando a vecinos que nunca habían estado en la arena política. Yo vengo de una familia política y eso me fue involucrando en la cosa pública, pero fuimos a la búsqueda de muchos vecinos que tenían ganas de comprometerse”, evocó.

“Les decíamos que no se trataba de ir a un comité o unidad básica, sino de comprometernos para empezar a cambiar la historia de nuestro pueblo, y que eso tuviera como objetivo darle un futuro a nuestros jóvenes”, añadió.

Recordó que hace muchos años debió irse de Villarino por la falta de trabajo, aunque siempre tuvo la idea de volver y ser intendente.

“Me fui por casi 13 años al sur del país, a San Carlos de Bariloche; una ciudad hermosa, sin dudas, pero mis raíces están acá. Acá están lo que me legaron mis padres, mis abuelos. Y ese cariño por la tierra es compromiso. Y ese compromiso alimentaba el sueño de ser intendente para empezar a cambiar las cuestiones que a uno le habían dolido, para transformar”, recordó.

“En 2015 -añadió- la ciudadanía me dio esa posibilidad de llevar los destinos del gobierno de Villarino”.

Bevilacqua recordó que le tocó asumir en un momento “muy duro”, con una relación deteriorada entre el Ejecutivo y los trabajadores municipales, y graves problemas económicos y financieros.

“Poco a poco nos fuimos ordenando, y luego empezamos a recoger los frutos, a saldar deudas de años”, señaló.

Recordó particularmente la historia del Jardín de Infantes Nº 910, que se prometió por 20 años a la comunidad de Pedro Luro.

“Ni bien asumí también me lo pidieron, y mi respuesta fue que me dejaran ordenarme, porque en aquel desorden no podía ejecutar ni hacer nada. Eso hicimos, y hoy el jardín 910 está funcionando con muchos chicos. Nuestro compromiso con la educación está ahí, en esos ladrillos, no con la palabra ni en los discursos”, disparó.

También citó la terminación de la obra de la Escuela Técnica de Mayor Buratovich, y el Jardín Maternal de Hilario Ascasubi.

“A la par hicimos obras de cloacas, agua, cordón cuneta, asfalto, y también fuimos saldando deudas de años. Mejoramos los hospitales que se llovían ni tenían aparatología moderna, e incorporamos ambulancias para todas las localidades”, señaló.

También destacó los avances en materia de seguridad, con la incorporación de más cámaras de vigilancia urbana y la puesta en marcha de un área de monitoreo que trabaja las 24 horas con equipos “de última generación y personal calificado”.

“Así bajamos ostensiblemente el nivel de delito en un 80%”, remarcó.

“Y vamos a seguir. Por eso se abrió la licitación para adquirir cámaras biométricas que nos permitan hacer un mapeo de cada persona, y automáticamente se activará una alarma cuando ingrese alguien al distrito con pedido de captura. Ya tenemos lectoras de patentes, que ampliaremos en los accesos al distrito por Patagones”, subrayó.

Bevilacqua recordó que cuando llegó a la comuna “hacía 3 años que no se incorporaba un móvil policial cero kilómetro, y nosotros en 4 años sumamos 14”.

“En cuanto al medio ambiente, por primera vez trabajamos con Naciones Unidas y el Banco Mundial en un proyecto de más de 40 millones de pesos para poner en valor el Vivero Forestal de Argerich, con el objetivo de combatir la desertificación y el cambio climático”, recordó.

También hizo alusión al premio internacional que recibió el programa de Alfabetización Digital, que implementó la comuna en los Centros de Desarrollo Infantil municipales, en beneficio de chicos que de otra forma no podrían acceder a una computadora o una tablet.

“Me conmoví al recibir ese premio, pero no por mí, sino por ver el nombre de Villarino en semejante evento”, subrayó.

Por último, dijo que el municipio goza de plena estabilidad económica y financiera.

“Este municipio no se encuentra endeudado más allá de sus posibilidades. Se hizo un trabajo austero con un equipo profesional, que sabe administrar, que me acompaña y que me respalda”, subrayó.