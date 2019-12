Cristina: "Se archivó la denuncia contra mi madre porque no existía delito y ella se murió sin saberlo"

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy a la Justicia por la "persecución" y a quienes "han construido partidos políticos en torno a denuncias seriales", en una crítica sin nombrarla a Elisa Carrió.

En Quilmes, donde participó de la asunción de la intendenta Mayra Mendoza, Cristina Kirchner afirmó que este miércoles recibió la sentencia de la causa que había iniciado la diputada de la Coalición Cívica en 2016 contra su madre Ofelia Wilhelm por una supuesta estafa a través de una cooperativa.

"Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito, no existía delito", resaltó la exmandataria, y enfatizó: "Se murió sin saber que la habían acusado de algo que no siquiera era delito".

Al hablar tras la ceremonia de jura de la dirigente de La Cámpora, Cristina Kirchner relató que acababa de recibir "una resolución de la Justicia Federal, por una denuncia de una diputada, una denunciadora serial, que dijo que" su "madre había tenido una estada con una cooperativa".

"Mi madre, que vivió hasta su muerte en la misma casa de la que yo me fui", se quejó la vicepresidenta y subrayó: "Lo grave es que esa sentencia cuando la menciona a mi madre dice 'la difunta'". (NA)