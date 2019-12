Violación en Pedro Luro: "Perdoname mamá por no poder contártelo a vos"

La madre de una nena de 8 años que denunció una violación contó esta mañana que su hija le pidió perdón por no poder contarle lo que había pasado.

"Perdoname mamá por no poder contártelo a vos", relató la mujer en diálogo con LU2 en el marco de una causa que investiga varios hechos de abusos y violaciones contra la nena por parte de un trabajador rural en cercanías de Pedro Luro.

Los casos, se informó oficialmente, se dieron en 2018 en al menos 10 oportunidades y según contó la menor el acusado además de los abusos la tenía amenazada.

"En la escuela no sabían cómo explicarme la situación de lo que estaba pasando", sigue su narración y explicó que comenzaron a preguntarle si había algún hombre trabajando en el campo en donde vive con su familia.

"No entendía nada, no podía creer que me esté pasando esto con mi nena", relató la mujer y agregó que cuando entendió la situación su primera reacción fue "querer matarlo".

El testimonio sigue con su ataque de nervios y las pericias de rigor a la nena, para incorporar a la causa contra el acusado.

"Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer", dijo y agregó que de todas formas "nunca vamos a olvidar el dolor que llevamos adentro".

La causa es investigada por la fiscal Marina Lara y en los últimos días el acusado fue detenido con prisión preventiva, se informó oficialmente, aunque está detenido desde noviembre.

