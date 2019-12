"La comunidad espera mucho de nosotros", dijo el intendente rosaleño

Esta noche, en el recinto del Concejo Deliberante, el intendente Mariano Uset renovó su mandato al frente del gobierno municipal, tras el amplio triunfo obtenido a nivel local por Juntos por el Cambio, en las elecciones del pasado mes de octubre.

Al mismo tiempo, se despidieron los ediles que cumplieron con su periodo legislativo y juraron compromiso los nuevos concejales. También se nombraron la presidencia y vice presidencias primera y segunda del cuerpo colegiado.

En su discurso, el jefe comunal se refirió a las actividades llevadas adelante en cada una de las áreas municipales y pidió por la continuidad de un trabajo serio y responsable por parte de sus funcionarios y concejales.

"Defiendan la verdad. Yo renuevo mi confianza y esperanza. Y pido compromiso y generosidad. Debe existir el diálogo en beneficio de nuestro distrito. La comunidad espera mucho de nosotros. Por eso insisto a los concejales y funcionarios que se enfoquen en su compromiso y no interpongan otros intereses, sólo deben primar los que han sido delegados por los votantes".

"No se sientan cómodos en este lugar (por el CD) porque no es un lugar cómodo. Si creen que tomar decisiones es fácil, entonces no están en el lugar indicado".

"Se verán expuestos y no se escondan. La exposición es la mejor amarra a los verdaderos valores", dijo el intendente Uset.