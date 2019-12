Murió a los 61 años Marie Fredriksson, la cantante del dúo Roxette

Marie Fredriksson, cantante del dúo sueco de pop Roxette, murió ayer a los 61 luego de una larga lucha contra un tumor cerebral, informó la empresa Dimberg Jernberg, que maneja el management de la banda.

“Con gran tristeza debemos anunciar que Marie Fredriksson de Roxette ha muerto en la mañana de ayer, luego de 17 años de lucha contra el cáncer”, publicó la firma en las redes sociales oficiales del grupo.

“Gracias Marie por todo. Fuiste una música excepcional, una maestra de la voz, una intérprete asombrosa. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los más hermosos colores. Fuiste la más maravillosa amiga por más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de tu tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor para vos y tu familia. Las cosas nunca serán iguales”, escribió por su parte su compañero en Roxette Per Gessle.

La artista había alcanzado un gran suceso mundial en la segunda mitad de los años '80 y gran parte de los '90, con el grupo que formó junto al guitarrista y compositor. Sin embargo en los primeros años del 2000 debió suspender su actividad por sus problemas de salud.

Hasta entonces, Roxette había vendido alrededor de unos 75 millones de discos en todo el mundo, gracias al impulso de la gran difusión radial de muchas de sus composiciones.

Entre las canciones más conocidas del grupo destacan The look, It must have been love, Dressed for success, How do you do, Listen to your heart y Joyride.

En medio del furor comercial de su disco “Joyride”, Roxette se presentó por primera vez en la Argentina en 1992, en donde ofreció un concierto en el estadio de Vélez Sarsfield, y regresó 3 años más tarde al estadio de Ferro Carril Oeste.

En uno de los tantos regresos del grupo, el dúo volvió al país en 2011, con 2 shows en el Luna Park y una presentación en el Orfeo Superdomo de Córdoba.

La carrera de Roxette se vio interrumpida por primera vez en 2002 cuando a Marie Fredriksson se le detectó un tumor cerebral, luego de unos estudios realizados a raíz de un desmayo sufrido en su hogar.

La extracción del tumor le significó a la artista un largo y arduo período de recuperación, en el que tuvo que volver a aprender a hablar, entre otras cosas.

Las vivencias de la cantante en todo este proceso quedaron reflejadas en una serie de canciones que integraron su trabajo solista “The change”, editado en 2006.

En 2011 se produjo el regreso de Roxette con nuevo disco y giras mundiales pero en 2016 hubo que cancelar un tour pensado por los 30 años del grupo por problemas de salud de la cantante, lo que marcó el final definitivo del dúo.

Desde entonces, se especuló en varios ocasiones sobre un eventual regreso del grupo e incluso se habló de la posibilidad de que salga de gira sólo el guitarrista, pero nada de eso llegó a producirse.

En el mensaje oficial que comunicó la muerte de Fredriksson se anunció que la cantante será despedida en una ceremonia íntima destinada a sus familiares más cercanos. (Télam)