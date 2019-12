Se viene la demolición de un ex colegio, luz verde a un gran proyecto y el gabinete de Gay

--¿Como va, Juan María? ¿Cómo te trató el viento el viernes? Si bien anoche lo dieron vuelta en Rosario te pregunto esto porque hay cosas más importantes que el fútbol. ¿No te parece?

--Ja ja me imagino que debés estar más que asustado porque parece que volvió el cabaret a La Boca, pero esta vez me voy a permitir ser piadoso porque ya tuviste bastante, así que vamos de lleno a tu pregunta: la verdad que se voló todo el viernes y parece que si no cambian algunas cosas vamos a tener que caminar con casco en Bahía.

--Es verdad, resulta increíble que haya muerto una mujer por la voladura de una madera en un edificio en construcción y no haya pasado nada. Ayer leí en el diario la opinión de un especialista en seguridad que, con muy buen criterio, señaló que la reglamentación vigente debe adecuarse a los fuertes vientos.

--Así es, tarea para nuestros legisladores porque es una realidad que hay que incorporar cambios en el Código de Edificación. Es posible que el edificio que produjo una nueva tragedia, recordá que otro caso se produjo en 2013 en San Martín y Brandsen, no haya tenido una de las dos pantallas protectoras obligatorias, pero como dijo Horacio Fioritti, cuando las ráfagas son muy fuertes estas medidas no alcanzan.

--¿La solución pasa por obligar a la colocación de redes?

--No queda otra. Espero que nuestros concejales se hagan del tiempo necesario para dictar alguna ordenanza rápido que disminuya los riesgos.

--Ya que estamos con el Concejo, el jueves se aprobó autorizar, con carácter de excepción, el desarrollo de un mercado concentrador de productos agroalimentarios en la ruta 51, a unos mil metros de la rotonda de la Caminera.

--Sí, ese es el proyecto de la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, que explota el mercado de calles Thompson y 1810, y del cual te hablé hace dos meses.

--¿Pudiste conseguir algún dato más?

--En 2017 compraron 30 hectáreas y este año ya las cercaron y forestaron. Se trata de una ambiciosa propuesta que no sólo apunta a desarrollar un mercado concentrador que abastezca al sur argentino, sino que también incluirá ferias francas una vez por mes, con ventas directas del productor al consumidor que tienen por objetivo fortalecer la economía familiar. Parece que el predio de 1810 ya les queda chico.

--Me imagino que el tema será conseguir fondos para el traslado...

--En eso andan y según me dijo Claudio la iniciativa demanda unos cinco palitos verdes, así que seguramente alguna ayuda oficial necesitarán.

--Recuerdo que la gobernadora Vidal les había manifestado su voluntad de apoyarlos...

--Sí, pero veremos cómo sigue ahora la historia. Por el momento ya colocaron el cerco perimetral y lo forestaron. Ahora desde el mercado de 1810 se mandan verduras y frutas hasta Madryn y normalmente llegan productos de las quintas de Cerri, del partido de Villarino, de Viedma y del Valle Medio. En la ruta 51 también apuntan a instalar plantas semi industriales para darle valor agregado a algunos de los productos y conformar un gran parque provincial.

--¿Sabés si en el mercado de 1810 se pueden hacer compras minoristas?

--Hay dos o tres puestos que venden fraccionado, de todas formas si te juntás con dos o tres familias más podés comprar por bulto cerrado sin problemas, por ejemplo, una bolsa entera de papas o de cebollas, etc. y después la dividís.

--Te cambio de tema. ¿Tuviste alguna novedad más de la pista de sky en Sierra de la Ventana?

--No demasiadas. Me dijeron que se van sumando adherentes y que la compra de la pista sintética en Italia continúa esperando alguna rebaja arancelaria. Donde sí hay bastante más movimiento es en el proyecto del hotel y centro comercial que se va a levantar en White, en el predio del ex Colegio Belgrano, en Sisco y Dasso.

--¿Qué te comentaron?

--Que los compradores ya tomaron posesión y que esta semana comienza la demolición. Acordate que hace tiempo te dije que el histórico inmueble había sido vendido por el Arzobispado en unos 250 mil dólares y que la desarrolladora inmobiliaria hará un hotel con 60 habitaciones, locales comerciales, restaurante y salón para conferencias, orientado fundamentalmente a atender la demanda de las empresas del Polo y del puerto.

--¿Hay mucho interés?

--Sí, pese a que este es un momento donde todo está parado a la espera de lo que hará el nuevo gobierno. Si bien todavía no salió a la venta sorprende la cantidad de interesados y de curiosos. Ah... me olvidaba, todo el complejo se alimentará con energía renovable.

--¿Alguna otra novedad del ámbito privado?

--Algunas más. La primera es que el tema de las cocheras subterráneas en la plaza Lavalle sigue más muerto que vivo y ratifico lo que te comenté el pasado domingo. Pese a que hubo una reunión en el Concejo varios inversores huyeron espantados porque no quieren quedar como los responsables de la desaparición de árboles o ser tildados de buscar negocios poco claros.

Una nueva concesionaria asoma en Parchappe

--Bien. ¿Qué otra novedad tenés?

--Que avanza a muy buen ritmo la construcción de la mega concesionaria de la marca del rombo en calle Parchappe, al lado de la SAPEM Ambiental. Según me dijeron el porcentaje de ejecución ronda el 60 por ciento.

--Veo que esta semana le sacaste brillo a la olla buscando data. Mientras pedimos otro café andá tirando otro tema.

--Ok. ¿Te acordás que a comienzos de mayo te había dicho que Cargill podría retirarse de Bahía y que dejaba sus plantas de malta y aceite?

--Así es. ¿Era así?

--Exacto. La semana pasada pude ver en el puerto cómo se cambiaba el cartel en la planta de malta y aparecía pintado el de Boormalt, una empresa francesa, con sede en Amberes, y subsidiaria del grupo Axereal, que es la principal cooperativa gala de cereales.

--Hubo cambios importantes en la planta de personal...

--Por lo que me dicen no y este grupo ya tiene presencia en cuatro continentes a través de 15 filiales, dos de ellas en Argentina: Bahía y Rosario.

--¿Y la planta de aceite?

--Me dijeron que fue vendida al grupo santafesino Vicentin.

Mucha preocupación en el Hospital Naval

--Bien, sigamos con las novedades de los últimos días...

--Si querés te comento algo de un problema que viene generando preocupación en Punta Alta y que tiene que ver con el Hospital Naval.

--Uhh no me digas que siguen los inconvenientes con el pago a proveedores.

--Tal cual, la cosa sigue complicada. Si bien se les pagó a los prestadores, los proveedores no cobran desde septiembre.

--¿No hay fondos?

--Es más que eso, hubo un recorte que generó el conflicto en agosto. ¿Te acordás?

--Sí claro, pero pensé que se había solucionado.

--No. Esos fondos nunca llegaron y por eso continua el inconveniente. A tal punto llegó la gravedad de la situación que se estaría evaluando el cierre de servicios.

--¿Y los afiliados?

--Como siempre, son los perjudicados porque tendrán que buscar alternativas para su atención.

--Bueno, esperemos que la sangre no llegue al río y ya que estamos con temas militares te recuerdo que el miércoles se hará en Villa Floresta la ceremonia de inactivación de la 3ª División de Ejército y la instalación del Comando de la Xª Brigada Mecanizada .

--Así es, hablando en criollo esto es la desaparición de la 3ª División y su reemplazo por una brigada que viene de La Pampa, esto obedece a una reestructuración nacional. Como te dije hace un tiempo, no ahora, pero sí el año que viene, esto implicará un aumento de efectivos en la Guarnición Bahía Blanca.

Llega el “Chopper”

--Ya llevamos un rato y no me comentaste nada del nuevo gabinete que dará a conocer mañana Héctor Gay.

--Es que se vino hablando mucho. Lo más importante es la designación del dentista Adrián Jouglard como secretario de Gobierno. El hasta ahora titular del Pami es conocido por todo el mundo como “Chopper”, apodo que le pusieron de chico los amigos de su hermano Jorge, en el club Argentino de calle Holdich, pero ni el mismo recuerda a qué se debe ese apodo.

--Otro exalumno del Don Bosco. Si contamos los funcionarios municipales, concejales y legisladores egresados de ese colegio en los últimos 10 años podemos decir que es una especie de Cardenal Newman local.

--Je, je... ponele. Lo cierto es que el intendente lo designó como consecuencia de su buena gestión en el Pami y por la experiencia lograda durante muchos años como conductor de una entidad importante a nivel provincial, me refiero a la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Su rol en la Muni será eminentemente político y el Chopper estará dedicado a ser el nexo entre la Comuna y los distintos sectores de la comunidad, evitando que sea el propio intendente el que tenga que intervenir directamente en todos los temas.

--¿Alguna otra novedad en el futuro gabinete?

--Sí, por lo que me dijeron quien cayó en desgracia fue Pablo Pussetto. Me aseguraron que no seguirá al frente de la subsecretaría de Producción porque no cumplió con las expectativas. En tanto, Morena Roselló será la secretaria de Educación y también tendrá a cargo el Instituto Cultural.

--¿Qué se sabe del futuro de Pablo Romera y Tomás Marisco?

--Mañana a las 9 lo sabremos, pero se especula con que Romera dejará el área de prensa para convertirse en una especie de secretario general y Marisco comandará una nueva secretaria dedicada a espacios públicos y transporte. Después no habrá mayores cambios y el exfutbolista “Gula” Aguirre será la única modificación en las delegaciones, yendo a la Noroeste.

Dos nuevos monumentos nacionales en Bahía

--¿Algo más de la Muni?

--No exactamente, pero merece que te comente que tanto el de Rivadavia, en la plaza principal de la ciudad, como el de los Fundadores, en el Parque de Mayo, fueron declarados monumentos históricos nacionales por el Gobierno.

--¿Y esto que implica?

--Que tanto el primero, obra de Luis Carlos Rovatti, como el segundo, realizado por el escultor César Sforza y el arquitecto Francisco Marseillán, no podrán ser tocados, salvo autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

--Bien. Pasemos a otras cuestiones. Qué “movidito” está el tema de la seguridad con esto de la entradera y los poliladron.

--Sí. Viene difícil la mano y preocupa a las autoridades porque este tipo de situaciones, más allá de ser puntuales, terminan manchando a toda la institución. Le saca crédito a la policía.

--Entiendo la vinculación de la mujer policía, porque supuestamente es pareja de uno de los asaltantes, pero qué sabés del otro policía.

--Mirá, por lo que estuve averiguando, el subteniente Cristian Muñoz no tiene relación con su colega Yanina Moa, aunque la prueba que lo relaciona con el caso son las imágenes de la cámara privada del edificio de la calle Villarino donde supuestamente vivían la mujer policía y Mario Rodas.

--¿Lo vieron el día del hecho?

--Me dicen que lo observan después del robo, en el hall de acceso, cuando entra junto a Rodas y Néstor Pérez -el otro acusado- y media hora después, cuando salen los tres. En la vivienda de Muñoz, durante el allanamiento, terminaron de cerrar el círculo porque encontraron parte de las joyas robadas en la casa de Palos Verdes.

--Pero si no tenía vinculación con la policía Moa, entonces conocía a los delincuentes civiles...

--Eso se trata de establecer. O los conocía o se trató de una especie de “mejicaneada”.

--¿¡Cómo!?

--Una de las sospechas de los investigadores es que Muñoz, que por muchos años fue agente de calle en la comisaría Segunda, podía llegar a saber que Rodas y Pérez iban a cometer un delito y los fue a “apretar” para que entregaran parte del botín a cambio de no entregarlos.

El caso del Padre Mauro

--Te cambio de tema: ¿Escuché mal o la abogada del padre Mauro dijo que la pericia psicológica a la supuesta víctima del abuso se hará recién en abril?

--Cuando la gente habla de “los tiempos de la justicia”, hay que tener en cuenta este tipo de contingencias, como por ejemplo el cúmulo de trabajo y la falta de recurso acorde a esa situación.

--¿A qué te referís?

--A que en Bahía solo existe una fiscalía dedicada a la temática de delitos sexuales, que toma más de 700 denuncias al año -es una de las tasas más altas de la provincia-, y el plantel de peritos, indispensable para este tipo de investigaciones, siempre queda corto.

--Voy entendiendo...

--En la fiscalía hay dos peritos psicológicas -una ya pidió traslado- que atienden a víctimas de hasta 11 años de edad. Entre los 12 y los 17, interviene el cuerpo técnico auxiliar del fuero de Menores, que también tiene dos psicólogas y un cargo vacante desde la jubilación de otro profesional el año pasado. En el caso de ellos están dando turnos recién para mitad de 2020.

--Uff, cuánto tiempo. ¿Y en el caso de los adultos?

--De 18 años para arriba son evaluados por la Asesoría Pericial que, como en la causa del cura, pueden dar turnos de entrevistas recién para abril del año que viene. De todas maneras tené en cuenta que en casos de emergencia se pueden considerar “contraturnos”.

--Bueno, vamos cerrando. Tirame alguna buena de la región para irme con una sonrisa. ¿Tenés?

--Aún en esta malaria, tengo: siguen soplando los vientos de cola para la producción de energía eólica en la región.

--¿Lo decís por la inauguración del parque García del Río?

--Por eso y por una muy buena noticia que se conoció esta semana: la empresa Central Puerto pudo destrabar un crédito de la IFC -que es una suerte de “banco de desarrollo” perteneciente al Banco Mundial- y contará con los 76 millones de dólares que necesitaba para terminar el parque eólico La Genoveva, a mitad de camino entre Bahía Blanca y Cabildo.

--¿No estaba inaugurado ese parque?

--No, te confudís con La Genoveva II, de 42Mw de potencia nominal, que fue habilitado en septiembre pasado para abastecer a empresas privadas. El parque La Genoveva está muy cerca, pero es el doble de grande (88Mw) y producirá energía para el Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI.

--¿Está avanzado el proyecto?

--La obra civil, incluyendo la estación transformadora, está terminada; sólo falta que empiecen a llegar los 23 aerogeneradores para iniciar el montaje. Esto ocurrirá en cuestión de días.

--Entiendo entonces que este parque estará en funcionamiento muy pronto.

--En mayo de 2020, según estiman en Central Puerto, empresa que también es dueña de los parques La Castellana I y II, en Villarino.

--Ya perdí la cuenta de los parques eólicos inaugurados en la zona en los últimos años...

--Actualmente hay 8 en funcionamiento, y con este serán 9. Cuando esté inaugurado tendremos 144 aerogeneradores a pleno, con una potencia nominal total de 514Mw.

--¿Y en construcción?

--Sacando La Genoveva, hay cuatro más: San Jorge y El Mataco, de la empresa PCR-Luz de Tres Picos, en Tornquist; Vientos del Secano, de Envision Energy, en Villarino; y Energética I, de AES Argentina Generación, en Tornquist. En total, unos 96 aerogeneradores, con una potencia nominal superior a los 333Mw.

--Buena data. Bueno, sigo viaje.

--Andá, amigo, que hoy pago yo. Hasta el próximo domingo.