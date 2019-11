"Sportivo tiene una hinchada muy linda y a mi me encantan los partidos así"

¡Menos mal que era el primer partido!

Bahía Basket y Sportivo Bahiense entregaron un enorme duelo en el inicio de las semifinales de segunda división en el básquetbol local.

La visita hizo un gran desgaste, ganó el 1ºC, alcanzó a liderar en varios pasajes del 2ºC y llegó a ponerse 100-96 a 1m18 del cierre.

Pero el dueño de casa contó con un inspirado Caio Pacheco, Elías robó un par de pelotas en el final y terminó siendo victoria por 104 a 96.

Se volverán a ver las caras el viernes, en un Eladio Santos que se estima va a quedar chico.

"Sabíamos que el equipo de ellos iba a venir a jugar muy duro, tienen una hinchada muy linda y a mi personalmente me encantan los partidos así. Se puso muy duro el partido. Ellos saben cómo jugar, jugaron los 40 minutos muy intensos, jugaron muy físico. Nuestro equipo es más joven, pudimos imponer nuestro juego que es correr la cancha y sacar la victoria. El balance es positivo: hicimos 104 puntos que es muy bueno en ataque; la defensa 96 creo que podríamos hacerla mejor, pero también sabemos que jugamos contra un buen equipo", analizó Caio.

Sportivo hizo un prolijo arranque, con Santarelli luchando en el poste, Goenaga anotando y Tuero moviendo los hilos.

Los dirigidos por Loffredo lideraron 4-10 y 9-12 hasta que Martín Luis sacudió la modorra con cuatro cambios al unísono y entre Ruesga y Tolosa hicieron reaccionar al local.

La supremacía tricolor se estiró hasta el amanecer del 2ºC, cuando con libres de Villoldo pasó a ganar 24-30.

Luego, el partido comenzó a tomar temperatura: hubo una antideportiva a Asnaghi, una técnica cruzada a Tolosa y Tuero (más tarde, una técnica por banco) y menos básquetbol. Hasta que un triple de Caio dejó al local al frente de cara al descanso largo.

"Creo que tenemos que jugar duro todo el partido, físico. Ellos juegan mucho poste bajo, Tuero es un jugador muy fuerte que todo el tiempo está posteándose, tienen muy buenos tiradores. Hubo una parte del juego que hubo cuatro tiradores así que tenemos que saber lo que hace cada uno de ellos e ir el viernes a Sportivo y ojalá podamos sacar la victoria", añadió el brasilero.

En el regreso, el viento empezó a soplar para Bahía, que encima pasó de tirar 5-15 a distancia a meter 5-8 en el 3ºC con dos consecutivos de Juan Marini.

Ese tramo fue favorable al local 35-24, entrando 15 arriba al 4ºC con un doble de Caio en la primera acción (80-65).

No obstante, Sportivo no se rindió y Tuero, que llevaba 4 puntos, buscó más el cesto. Además, Asnaghi forzó penetraciones y Villoldo encestó un triple (90-81, a 5m16) que obligó al local a pedir tiempo muerto.

"Me gusta mucho como juega Tuero, es un base muy inteligente. Siempre me encanta jugar contra él porque se que me va a hacer una noche dura y yo también se la voy a hacer a él. Lo más importante, más allá de la victoria o la derrota, es ese duelo. A mi me encanta y creo que a él también porque siempre se pone muy duro contra mi así que me voy muy contento por la victoria y por poder compartir la cancha con él", completó el base.

El minuto no frenó al tricolor, que con un parcial de 11 a 7 que incluyó un triple de Asnaghi, arrimó a 97-92 con 2m46.

La última gota de sudor la aportó el propio Asnaghi yendo a la línea (4-4) y acortando la brecha a 100-96 con 1m18 por jugar.

Porque luego Caio amplió (102-96) y un recupero de Elías, seguido de bandeja, le puso punto final al primer duelo.

Esta es la síntesis

Bahía Basket (104): Caio Pacheco 32, Federico Elías 21, Juan Cruz Marini 9, Rafael Paulichi 0, Pedro Ianguas 19 (FI); Ezequiel Paz 6, Fausto Ruesga 6, Facundo Tolosa 8 y Gabriel Novaes 3. DT: Martín Luis.

Sportivo Bahiense (96): Joaquín Tuero 14, Yoel Asnaghi 17, Tomás Tajan 4, Lucas Santarelli 25, Facundo Goenaga 22 (FI); Julián Gutt 2, Martín Villoldo 8, Facundo Sastre 0, Santiago Simón 0 y Miguel García 4. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Bahía Basket, 22-24; 43-41 y 78-65.

Tiros libres: Bahía Basket, 23-32 y Sportivo, 23-27.

Cinco faltas: Ruesga (BB) y Santarelli (SB).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Diego Kessler.

Estadio: Polideportivo Norte.

Serie: Bahía Basket, 1-0.