La historia del "Ganso" que, en bicicleta, une Santa Fe con Paraguay para ver a Colón

Desde una humilde ciudad de Santa Fe, con poco más de 25 mil habitantes, Jorge Nini partió en bicicleta hacia Asunción para ver a su querido Colón entre sueños de verlo campeón de la Copa Sudamericana en la final que se disputará este sábado ante Independiente del Valle y una promesa que debe cumplir.

El "Ganso", como lo apodan, completará 975 kilómetros.

Se define como un "laburante que atiende una despensa" y tiene, a los 53 años, una rica historia por contar ya que, al partir de San Jorge, no contaba con siquiera una entrada y ya le proporcionaron una.

—¿Cómo te surgió hacer casi mil kilómetros hasta Paraguay?

—Empezó el año pasado. Yo siempre hago el Vía Crucis de Formosa. Siempre voy con la camiseta de Colón y en la cruz número catorce me encontré con otro hincha. Y él me dijo: "Prometamos algo si nos salvamos del descenso". Y lo yo le respondí: "Prometamos algo si ganamos un campeonato o una Copa. Lo más loco es que a esa persona no la vi nunca más.

—¿Y ahora en qué parte de tu periplo estás?

—Estoy rumbo a Formosa (salió este jueves a las 4 de la madrugada). Anoche pasé la noche en Reconquista. Cuando salí, no tenía dónde quedarme. Pero ahora que soy famoso (se ríe) me recibieron y contaba con un hotel y comida

—¿Y es verdad que no tenías entrada al salir?

—Es cierto. Por ese motivo, decidí viajar con tiempo para tratar de estar temprano en Asunción y ver si conseguía algo. Lo bueno es que, gracias a que mi historia se conoció, me llamaron de Conmebol y me garantizaron una entrada.

—¿Planeaste todo esto para que tu caso se conozca o simplemente se dio?

—No, nada que ver. Yo salía en silencio este miércoles a las cinco de la mañana. Y un amigo me dijo que me iba a acompañar para hacer una movida, con un video y un par de fotos. Es increíble el contagio y la comunión que fui encontrando en el camino por Santa Fe con los hinchas.

—¿Y pensaste que te acompañe alguien en tu periplo?

—Mi hija de 14 quería acompañarme sí o sí. Pero es muy chica. Tengo tres nenas y un varón y pero las chinitas son las más fanáticas.

—¿Qué fue lo más extraño que te pasó?

—Se ha bajado gente de autos para abrazarme porque me reconocieron por el video y hasta algunos me dicen que estoy loco. Y hubo uno que se arrodilló ante mí.

—¿Y estás cansado por tamaño esfuerzo?

—Es cansador, no te voy a mentir. Pero los colonistas somos especiales, sacamos fuerzas de dónde no las tenemos. Y ahora se nos viene la gloria. No tengo dudas que vamos a sumar una estrella.

—Si llegan a ganar la final, seguramente muchos te quieran traer en auto. ¿La promesa incluye volver también en bicicleta?

—Obvio. Voy a volver en bicicleta. Eso sí: ya le avisé a mi esposa que vuelvo seguro, pero no sé cuándo, ja. (NA y La Nueva.).